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Donald Trump stârnește o nouă controversă după ce s-a afișat ca Elvis Presley într-o imagine creată cu inteligența artificială

De: Daniel Matei 04/08/2026 | 00:50
Donald Trump stârnește o nouă controversă după ce s-a afișat ca Elvis Presley într-o imagine creată cu inteligența artificială
Sursa foto: Shutterstock
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Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a stârnit un nou val de reacții pe rețelele de socializare după ce a distribuit o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale în care apare în ipostaza lui Elvis Presley.

Potrivit Euronews, fotografia a făcut parte dintr-o serie de aproximativ 40 de postări publicate de Trump pe platforma Truth Social într-un interval de două zile, multe dintre ele conținând imagini generate cu inteligența artificială. Printre acestea s-au numărat reprezentări ale președintelui american deasupra Groenlandei, o hartă a Venezuelei acoperită de steagul Statelor Unite și imaginea în care apare îmbrăcat asemenea „regelui rock and roll”.

În fotografia distribuită de Trump, acesta poartă o salopetă albă decorată cu pietre strălucitoare, inspirată de celebrul costum purtat de Elvis Presley în concertul Aloha from Hawaii, susținut în 1973. Postarea nu a fost însoțită de nicio explicație.

Donald Trump s-a comparat și în trecut cu Elvis Presley

Imaginea a provocat rapid reacții din partea fanilor muzicii, mulți considerând că asocierea cu Elvis Presley este nepotrivită.

„Elvis se răsucește în mormânt”, a comentat un utilizator pe rețelele sociale, în timp ce altul a făcut trimitere la celebra piesă Devil in Disguise, scriind: „Ești chiar diavolul deghizat”.

Nu este prima dată când Donald Trump provoacă controverse prin imaginile generate cu inteligența artificială pe care le distribuie online. În ultimele luni, acesta a publicat mai multe fotografii și videoclipuri create cu AI, în care apare în ipostaze inspirate din personaje istorice, religioase sau din cultura pop, unele dintre ele fiind criticate de utilizatori și de personalități publice.

Seria de postări a fost interpretată de numeroși internauți drept o nouă încercare a președintelui american de a atrage atenția prin conținut spectaculos și provocator.

Donald Trump a mai adus în discuție și în trecut numele lui Elvis Presley

Nu este pentru prima dată când Donald Trump îl aduce în discuție pe Elvis Presley. La începutul acestui an, președintele american a susținut că este „mai mare decât Regele Rock and Roll-ului”, după ce s-a oferit să participe la evenimentul „Freedom 250”, organizat în cadrul Great American State Fair, în contextul în care majoritatea artiștilor invitați s-au retras din program.

La acel moment, Trump a scris pe platforma Truth Social: „Mă gândesc să aduc cea mai mare atracție din lume, omul care adună audiențe mult mai mari decât Elvis în perioada sa de glorie și face asta fără chitară, omul care își iubește țara mai mult decât oricine și pe care unii îl consideră cel mai mare președinte din istorie, DONALD J. TRUMP, pentru a-i înlocui pe acești artiști de mâna a treia, plătiți cu sume uriașe, și pentru a ține un discurs important, mobilizând țara înainte, așa cum am făcut încă de când am devenit președinte!”

Declarațiile sale au fost criticate de numeroși iubitori ai muzicii. Un utilizator a comentat: „Singurul lucru pe care Trump și Elvis îl au în comun este atracția pentru fete minore”, făcând referire la documentele din cazul Jeffrey Epstein și la faptul că Elvis Presley și-a cunoscut viitoarea soție, Priscilla Beaulieu, când aceasta avea 14 ani, iar el 24 de ani.

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