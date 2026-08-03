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Alina Pușcău, strigăt disperat de ajutor. Cu ce boală cumplită se confruntă modelul internațional: „Am 5 tumori”

De: Andreea Stăncescu 03/08/2026 | 22:53
Alina Pușcău se confruntă cu o boală gravă / sursa foto: Instagram
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Alina Pușcău a făcut o mărturisire emoționantă care i-a uimit pe cei care o urmăresc. Fosta concurentă de la „Asia Express” a dezvăluit că traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, după ce medicii i-au pus un diagnostic grav. Vizibil afectată și cu lacrimi în ochi, vedeta a transmis un mesaj și le-a cerut oamenilor să îi fie alături prin rugăciune.

Alina Pușcău, cunoscută ca model internațional și fostă concurentă la „Asia Express”, trece prin cea mai grea încercare din viața sa. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o boală gravă și a făcut un apel emoționant către cei care o urmăresc.

Într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare, Alina Pușcău a povestit că a fost diagnosticată cu mai multe tumori. Potrivit acesteia, una dintre formațiuni este localizată la sân, alte cinci au fost descoperite în zona axilei, iar boala s-a extins și la nivelul oaselor.

Alina Pușcău suferă de o boală gravă

Vedeta a mărturisit că vestea a fost extrem de greu de primit și că încearcă să își păstreze speranța în ciuda situației delicate. Ea le-a cerut celor care o apreciază să se roage pentru sănătatea ei și, dacă pot să meargă la biserică, spunând că acesta este cel mai mare sprijin pe care îl poate primi în aceste momente.

„Vreau să vă rog ceva, din suflet și din inimă să vă rugați pentru mine pentru că trec printr-o perioadă foarte dificilă. Am o boală foarte gravă, la sân, la axilă. Am cinci tumori. una în piept. acum am aflat că am cinci la axilă și mi s-a dus în oase. Vă rog să vă rugați pentru mine. Să vă duceți la biserică, atât îmi doresc de la voi. vă iubesc și să aveți grijă de voi. Mulțumesc”, a spus Alina Pușcău pe Instagram.

Sursa foto: Instagram

Alina Pușcău a anunțat că se află sub supravegherea unei echipe medicale, unde urmează să înceapă tratamentul. Potrivit informațiilor oferite de aceasta, medicii depun toate eforturile pentru a-i oferi cele mai bune șanse de recuperare, iar primele proceduri sunt programate să înceapă pe 7 august.

„UCLA încearcă să mă salveze, încep tratamentul pe 7”, a scris modelul.

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