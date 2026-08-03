Noul videoclip al Arianei Grande, „Petal”, stârnește controverse în rândul fanilor. Imaginile i-au bulversat

Ariana Grande a stârnit din nou controverse în rândul fanilor după lansarea videoclipului piesei „Petal”, mulți internauți spunând că artista pare vizibil mai slabă decât în aparițiile sale anterioare.

„Petal”, noul videoclip al Arianei Grande

Potrivit Page Six, videoclipul a fost lansat joi, iar în doar câteva ore rețelele de socializare s-au umplut de comentarii din partea admiratorilor care și-au exprimat îngrijorarea cu privire la starea de sănătate a cântăreței.

Într-o secvență din videoclip, Ariana Grande apare la o audiție în fața unui juriu format din mai mulți bărbați, într-un birou, purtând o rochie vaporoasă, iar silueta sa foarte suplă a atras imediat atenția fanilor.

„Arată extrem de slabă”, a scris un utilizator, în timp ce altul a comentat: „Sper din tot sufletul că este bine.”

Alți admiratori au cerut însă mai multă empatie și au criticat comentariile legate de aspectul fizic al artistei.

„Nu știm prin ce trece. Haideți să nu mai comentăm corpul oamenilor”, a scris un fan.

Artista a mai fost criticată pentru felul în care arată

Nu este pentru prima dată când Ariana Grande se confruntă cu speculații privind greutatea sa. În ultimii ani, artista a fost în repetate rânduri ținta comentariilor legate de aspectul fizic, iar în 2023 le-a cerut fanilor să nu mai facă astfel de observații.

La acea vreme, cântăreața explica faptul că versiunea corpului pe care mulți o considerau „sănătoasă” era, de fapt, una dintre cele mai dificile perioade din viața ei.

„Există multe feluri de a arăta sănătos și frumos. Corpul cu care mă comparați acum era cea mai nesănătoasă versiune a mea”, spunea Ariana Grande într-un videoclip publicat pe TikTok.

Recent, artista a decis că este momentul să se retragă din lumina reflectoarelor și să pună pe primul loc liniștea și echilibrul personal.Decizia va intra în vigoare după încheierea turneului „Eternal Sunshine”, programat să se termine luna viitoare. Potrivit echipei sale, cântăreața simte nevoia unei pauze după perioada intensă în care a fost permanent în centrul atenției.

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