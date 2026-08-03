Phil Collins dezvăluie că medicii au luat în calcul deconectarea lui de la aparatele care îl țineau în viață: „Oamenii veneau să își ia rămas-bun”

Muzicianul britanic Phil Collins a făcut dezvăluiri emoționante despre cea mai dificilă perioadă din viața sa. A mărturisit că, în timpul unei spitalizări provocate de dependența de alcool, medicii au luat în calcul inclusiv oprirea aparatelor care îl țineau în viață.

Medicii au vrut să-l deconecteze pe Phil Collins de la aparate

Potrivit Radar Online, fostul solist al trupei Genesis a povestit că starea sa s-a agravat atât de mult în 2024, încât familia a fost chemată la spital pentru ceea ce se credea că vor fi ultimele clipe ale artistului.

„Rinichii mei cedau, iar organele mele pur și simplu încetau să mai funcționeze. Oamenii veneau să își ia rămas-bun. Dar eu nu-mi amintesc să fi venit. Nu aveam nicio idee că se întâmpla asta”, a declarat Phil Collins.

Artistul a dezvăluit că cei cinci copii ai săi au ajuns de urgență la spital, iar medicii discutau despre posibilitatea de a-l deconecta de la aparatele de susținere a vieții.

„Trebuiau luate decizii de genul: «Îl mai ținem pe Phil conectat la aparatele de susținere a vieții?»”, a povestit acesta.

Phil Collins a avut probleme mari de sănătate

Phil Collins a precizat că nu își amintește mare parte din perioada petrecută la terapie intensivă, însă este conștient că a fost foarte aproape de moarte.

În urma acestei crize, artistul a rămas internat aproximativ șapte luni și spune că nu a mai consumat alcool de atunci. Cu toate acestea, problemele de sănătate i-au lăsat urmări permanente. Potrivit declarațiilor sale, pancreasul a rămas afectat, rinichii funcționează cu dificultate, iar în prezent are nevoie de îngrijire permanentă și de un asistent medical care îl supraveghează 24 de ore din 24.

Phil Collins, în vârstă de 75 de ani, a vorbit în repetate rânduri despre lupta sa cu dependența de alcool, pe care a descris-o și în autobiografia Not Dead Yet. Artistul a explicat că problemele au început după divorțul din 2006 și s-au agravat în contextul numeroaselor afecțiuni medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani, inclusiv intervenții la coloană, probleme de mobilitate și diabet de tip 2.

În ultimii ani, Phil Collins s-a retras aproape complet din activitatea artistică din cauza problemelor de sănătate. În 2022 a susținut ultimul concert alături de Genesis, stând pe un scaun pe scenă, după ce a explicat că nu mai poate cânta la tobe din cauza afecțiunilor neurologice și a intervențiilor chirurgicale suferite.

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