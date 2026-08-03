Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Phil Collins dezvăluie că medicii au luat în calcul deconectarea lui de la aparatele care îl țineau în viață: „Oamenii veneau să își ia rămas-bun”

Phil Collins dezvăluie că medicii au luat în calcul deconectarea lui de la aparatele care îl țineau în viață: „Oamenii veneau să își ia rămas-bun”

De: Daniel Matei 03/08/2026 | 22:50
Phil Collins dezvăluie că medicii au luat în calcul deconectarea lui de la aparatele care îl țineau în viață: „Oamenii veneau să își ia rămas-bun”
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Muzicianul britanic Phil Collins a făcut dezvăluiri emoționante despre cea mai dificilă perioadă din viața sa. A mărturisit că, în timpul unei spitalizări provocate de dependența de alcool, medicii au luat în calcul inclusiv oprirea aparatelor care îl țineau în viață.

Medicii au vrut să-l deconecteze pe Phil Collins de la aparate

Potrivit Radar Online, fostul solist al trupei Genesis a povestit că starea sa s-a agravat atât de mult în 2024, încât familia a fost chemată la spital pentru ceea ce se credea că vor fi ultimele clipe ale artistului.

„Rinichii mei cedau, iar organele mele pur și simplu încetau să mai funcționeze. Oamenii veneau să își ia rămas-bun. Dar eu nu-mi amintesc să fi venit. Nu aveam nicio idee că se întâmpla asta”, a declarat Phil Collins.

Artistul a dezvăluit că cei cinci copii ai săi au ajuns de urgență la spital, iar medicii discutau despre posibilitatea de a-l deconecta de la aparatele de susținere a vieții.

„Trebuiau luate decizii de genul: «Îl mai ținem pe Phil conectat la aparatele de susținere a vieții?»”, a povestit acesta.

Phil Collins a avut probleme mari de sănătate

Phil Collins a precizat că nu își amintește mare parte din perioada petrecută la terapie intensivă, însă este conștient că a fost foarte aproape de moarte.

În urma acestei crize, artistul a rămas internat aproximativ șapte luni și spune că nu a mai consumat alcool de atunci. Cu toate acestea, problemele de sănătate i-au lăsat urmări permanente. Potrivit declarațiilor sale, pancreasul a rămas afectat, rinichii funcționează cu dificultate, iar în prezent are nevoie de îngrijire permanentă și de un asistent medical care îl supraveghează 24 de ore din 24.

Phil Collins, în vârstă de 75 de ani, a vorbit în repetate rânduri despre lupta sa cu dependența de alcool, pe care a descris-o și în autobiografia Not Dead Yet. Artistul a explicat că problemele au început după divorțul din 2006 și s-au agravat în contextul numeroaselor afecțiuni medicale cu care s-a confruntat în ultimii ani, inclusiv intervenții la coloană, probleme de mobilitate și diabet de tip 2.

În ultimii ani, Phil Collins s-a retras aproape complet din activitatea artistică din cauza problemelor de sănătate. În 2022 a susținut ultimul concert alături de Genesis, stând pe un scaun pe scenă, după ce a explicat că nu mai poate cânta la tobe din cauza afecțiunilor neurologice și a intervențiilor chirurgicale suferite.

CITEȘTE ȘI:

Muzicienii care nu mai vor ca Trump să le folosească piesele. Lista e mai lungă decât un line-up de festival

Drama prin care trece cântărețul Phil Collins! „Au fost câțiva ani dificili și frustranți”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Noul videoclip al Arianei Grande, „Petal”, stârnește controverse în rândul fanilor. Imaginile i-au bulversat
Showbiz internațional
Noul videoclip al Arianei Grande, „Petal”, stârnește controverse în rândul fanilor. Imaginile i-au bulversat
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor
Showbiz internațional
Fostă finalistă X Factor, pusă sub acuzare în cazul morții unei celebre influencerițe. Ce le-a spus judecătorilor
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că au mâncat prea mult
Mediafax
O relație toxică cu mâncarea? 7 din 10 români se simt vinovați că...
Proiectul legii integrității, adoptat în Camera Deputaților cu amendamentele PSD și AUR
Gandul.ro
Proiectul legii integrității, adoptat în Camera Deputaților cu amendamentele PSD și AUR
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii ’90 știa că valoarea ei nu se măsoară în like-uri”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață cu bustul la vedere: „O fată din anii...
Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat după ce Poliția a descoperit că autoturismul nu avea RCA
Adevarul
Ghinionul unui primar PSD, plecat la munte cu mașina Primăriei. Vacanța s-a încheiat...
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”. Explicații de la Apele Române
Digi24
Debitul Dunării, subiect de conspirații pe net: „A secat, așa spune propaganda proeuropeană”....
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Mediafax
Irineu Darău rupe tăcerea despre băieții deștepți din energie: „Îi bagă în fibrilații”
Parteneri
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă realitatea este cu totul alta! Ce a făcut pentru a scăpa de kilogramele în plus: „Am slăbit mai mult de 15 kg”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a reușit să slăbească Maria Popovici! S-a spus că s-a operat la stomac, însă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit după ce au început renovările: „Cel mai rău lucru care ni se putea întâmpla”
Click.ro
Au cumpărat o casă ieftină în Sicilia, dar au avut un șoc! Ce au descoperit...
Cine a chemat talibanii la Chișinău: anchetă în Republica Moldova
Digi 24
Cine a chemat talibanii la Chișinău: anchetă în Republica Moldova
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre înlocuirea F-16: test reușit pe pistă
Digi24
VIDEO Kaan, avionul de vânătoare de generația a cincea al Turciei, face un pas-cheie spre...
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
Promotor.ro
Cât costă să încarci instalația de AER CONDIȚIONAT a mașinii în 2026?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
go4it.ro
La Lidl: Aparatul de 28 lei care te ajută să dai găuri unde trebuie
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Descopera.ro
Ce este paradoxul somnului? Visele sunt de fapt...
Din păcate, lansarea a fost amânată
Go4Games
Din păcate, lansarea a fost amânată
Proiectul legii integrității, adoptat în Camera Deputaților cu amendamentele PSD și AUR
Gandul.ro
Proiectul legii integrității, adoptat în Camera Deputaților cu amendamentele PSD și AUR
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gest impresionant făcut de un adolescent de 13 ani! Parcurge pe jos drumul dintre Chișinău și București
Gest impresionant făcut de un adolescent de 13 ani! Parcurge pe jos drumul dintre Chișinău și București
Cum își petrece timpul Dragoș Bucur la țară. Actorul preferă momentele cu familia
Cum își petrece timpul Dragoș Bucur la țară. Actorul preferă momentele cu familia
O localitate din România rămâne fără apă pe timpul nopții. Programul restricțiilor
O localitate din România rămâne fără apă pe timpul nopții. Programul restricțiilor
Câți bani pierd pensionarii după introducerea CASS. Calcul pentru pensii de 3.500 și 6.300 de lei
Câți bani pierd pensionarii după introducerea CASS. Calcul pentru pensii de 3.500 și 6.300 de lei
Alina Pușcău, strigăt disperat de ajutor. Cu ce boală cumplită se confruntă modelul internațional: ...
Alina Pușcău, strigăt disperat de ajutor. Cu ce boală cumplită se confruntă modelul internațional: „Am 5 tumori”
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Unde au apărut cei doi
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, din nou împreună. Unde au apărut cei doi
Vezi toate știrile