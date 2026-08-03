Cum își petrece timpul Dragoș Bucur la țară. Actorul preferă momentele cu familia

Dragoș Bucur locuiește împreună cu familia sa la țară. Acesta a fost prezent de curând la lansarea serialului „Trafic”, difuzat de Pro TV și VOYO, acolo unde a vorbit despre tabieturile sale. În plus, a povestit și despre ce contează cel mai mult pentru el.

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România. El se bucură de un succes absolut, însă susține că pe primul loc este familia, și nu cariera. Tocmai din acest motiv, el preferă momentele cu cei dragi, dar și activitățile pe care le desfășoară de când locuiește la țară. Artistul a povestit cu lux de amănunte, în cadrul unui interviu, cum arată o zi obișnuită pentru el.

Cum își petrece timpul Dragoș Bucur la țară

Dragoș Bucur, soția lui și cei trei copii locuiesc într-o casă la țară, pe care au amenajat-o după bunul plac. În cadrul unui interviu acordat pentru VIVA!, actorul a dezvăluit că în mare parte a timpului se ocupă de animale și grădină. De asemenea, pentru a face față tuturor activităților, el se trezește devreme, astfel că diminețile sunt dedicate gospodăriei, iar serile le petrece cu familia.

Dimineața mă trezesc în jur de șapte și jumătate sau opt, dacă am stat mai mult seara, merg să dau drumul la animale, închid câinii pentru că am doi care nu se înțeleg cu restul animalelor, strâng bălegarul de la cai, că asta e sarcina mea, dacă mai am timp țesăl caii… Apoi fac un tur cu Dana, ne uităm ce s-a mai întâmplat prin grădină, pe la legume. Gătim și mai ieșim prin oraș că au copiii activități. Urmează seara. Avem seri în care doar citim și altele în care ne uităm la seriale și planificăm următoarele vacanțe, plecări ale noastre. Și mai e un moment important al zilei: cafeaua pe care o bem pe verandă, iar noi avem casa chiar în mijlocul livezii. E cafeaua pe care o bem în liniște, înainte să înceapă tăvălugul, a povestit Dragoș Bucur, pentru VIVA.

În plus, actorul a mărturisit că pe primul loc se află familia, așadar cariera nu este decât un mijloc de a-și câștiga existența.

Câți oameni cunoașteți voi, personal, sau dacă nu, din presă, bogați sau cu cariere importante -vorbim de milionari- fericiți, împăcați, liniștiți? Eu nu prea cunosc. Și pentru ce să sacrifici tot? Pentru bani? Ca să ai mai mulți și mai mulți și mai mulți bani? Care-i câștigul? Întreb pe bune! Voi știți oameni bogați fericiți și cu familii întregi? Este o păcăleală a societății de după Revoluție, când am fost convinși că bucuria și fericirea vin din bani și succes profesional. Nu e adevărat! Și eu chiar cred asta. Eu mă simt de zece ori mai bine când stau acasă cu ai mei și cu animalele decât când muncesc. Dacă asta mă face fericit, nu e normal ca ăsta să fie planul vieții căruia să-i acord cea mai mare importanță? Probabil că dacă aș primi o moștenire de 1 milion de euro, aș lăsa-o mult mai moale cu a mea carieră (râde), a mai adăugat el.

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