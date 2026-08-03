Gest impresionant făcut de un adolescent de 13 ani! Parcurge pe jos drumul dintre Chișinău și București

Un adolescent de doar 13 ani a impresionat mii de oameni după ce a pornit pe jos din Chișinău spre București, într-un gest simbolic prin care își dorește să transmită un mesaj de apropiere între Republica Moldova și România. Cristian Busuioc și-a început călătoria pe 1 august și speră ca, după aproape două săptămâni de mers, să ajungă în Piața Unirii din Capitală pe 14 august.

După trei zile de drum, băiatul a trecut Prutul și a pășit în România, continuându-și traseul fără să își piardă entuziasmul. La punctul de trecere a frontierei Albița, polițiștii au înțeles importanța inițiativei sale și i-au permis să traverseze pe jos Podul de Flori, astfel încât să nu fie nevoit să își întrerupă parcursul.

Cristi va ajunge în București pe 14 august

Prima oprire după intrarea în țară a fost în municipiul Huși, unde Cristian și-a tras sufletul pentru scurt timp înainte de a porni spre următoarea etapă a călătoriei. Adolescentul spune că se simte în formă, nu este obosit și chiar reușește să înainteze mai repede decât își propusese inițial.

„Mă simt foarte bine. Nu am obosit. Până la Huși a fost un drum bun. Vremea este bună. A fost emoționant faptul că, de-a lungul traseului, m-au întâmpinat oameni care au mers cu mine câțiva kilometri, iar unii mi-au adus mâncare și apă. Cel puțin până aici a fost o experiență foarte frumoasă și sper să fie tot așa și de aici până la București. Pot să spun că nu am obosit, mă hidratez constant și cred că merg chiar un pic mai repede decât mi-am propus. Oricum, pe 14 august voi ajunge la București, în Piața Unirii, unde sper să fie, de asemenea, susținători ai demersului meu”, a declarat Cristian Busuioc pentru Vremea Nouă.

Pe parcursul drumului, Cristian a avut parte de numeroase gesturi de solidaritate. Oameni pe care nu îi cunoștea au ieșit în întâmpinarea lui, l-au însoțit câțiva kilometri și i-au oferit apă, mâncare și încurajări. Toate aceste gesturi i-au dat încredere și motivația de a continua până la destinația finală.

Tânărul intenționează să parcurgă zilnic între 35 și 40 de kilometri. După Huși, traseul său continuă prin Crasna, Bârlad și Tutova, pe Drumul European 581, până la București.

Prin această inițiativă, Cristian Busuioc vrea să demonstreze că, dincolo de granițe, cele două capitale pot fi unite simbolic prin voință, perseverență și dorința de a transmite un mesaj de apropiere între cele două maluri ale Prutului.

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