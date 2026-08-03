Câți bani pierd pensionarii după introducerea CASS. Calcul pentru pensii de 3.500 și 6.300 de lei

Începând cu aplicarea noilor reguli fiscale, pensionarii care au pensii mai mari de 3.000 de lei vor încasa sume mai mici, ca urmare a introducerii contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Reținerea se aplică doar pentru partea din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei, iar în unele cazuri se adaugă și impozitul pe venit. În schimb, persoanele care au pensii de cel mult 3.000 de lei nu vor plăti contribuția la sănătate.

Contribuția CASS este de 10% și se calculează exclusiv asupra diferenței dintre pensia brută și plafonul de 3.000 de lei. De exemplu, în cazul unei pensii brute de 3.500 de lei, contribuția la sănătate este de 50 de lei, deoarece doar 500 de lei depășesc plafonul stabilit de lege.

Pensionarii pierd bani

După reținerea CASS, se calculează și impozitul pe venit, acolo unde este cazul. Acesta este tot de 10% și se aplică asupra sumei rămase după scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției la sănătate. Astfel, pentru o pensie de 3.500 de lei, impozitul ajunge la 45 de lei, ceea ce înseamnă că reținerile totale sunt de 95 de lei, iar pensionarul va primi în final 3.405 lei.

În cazul unei pensii brute de 6.300 de lei, contribuția CASS este de 330 de lei, iar impozitul se ridică la 297 de lei. În total, pensionarul pierde 627 de lei, astfel că pensia netă încasată va fi de 5.673 de lei.

Pensionarii nu trebuie să depună declarații și nici să facă personal calculele sau plățile către stat. Toate aceste operațiuni sunt realizate automat de instituțiile care achită pensiile, respectiv Casa Națională de Pensii Publice, casele sectoriale și administratorii celorlalte sisteme de pensii.

Potrivit legislației în vigoare, contribuția la sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei este prevăzută să se aplice până la 31 decembrie 2027, dacă regulile nu vor fi modificate între timp.

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