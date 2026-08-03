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Bani în plus la pensie pentru acești români. Nu trebuie să depună nicio cerere

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 17:31
Bani în plus la pensie pentru acești români. Nu trebuie să depună nicio cerere
Majorarea pensiilor pentru o categorie de pensionari
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Vești bune pentru o categorie de pensionari. Începând cu 6 aprilie 2027, vor primi mai mulți bani lunar. Oficialii au luat decizia de a majora pensiile cu 2,5%, astfel că cei care sunt elibigili nu trebuie să depună nicio cerere. Motivul invocat este sprijinirea puterii de cumpărare a pensionarilor în contextul evoluțiilor economice.

Pensionarii români care au contribuit la sistemul de pensii dintr-un alt stat vor putea beneficia de anul următor de o majorare la pensie, începând cu luna aprilie a anului viitor. Potrivit oficialilor, se va acorda tuturor celor eligibili, fără depunerea unei cereri suplimentare. Este vorba despre cei care au lucrat în Marea Britanie, chiar și pentru cei care nu mai locuiesc pe teritoriul țării lor. Department for Work and Pensions (DWP) a stabilit noile rate de plată. Ajustarea face parte din modificarea anuală a pensiilor din Regatul Unit.

Vești bune pentru o categorie de pensionari

Românii care au muncit legal în Marea Britanie și au contribuit la sistemul de asigurări sociale pot beneficia de pensie britanică. Chiar și în cazul celor care s-au întors între timp pe teritoriul României pot avea parte de pensie din partea statului din Regatul Unit. Astfel, toți aceștia pot primi o pensie majorată începând cu 6 aprilie 2027.

În Marea Britanie, statul a pus la dispoziție o schemă de majorare bine pusă la punct. Aceasta se numește „Triple Lock” și se referă la faptul că, anual, statul majorează pensiile oamenilor. Oficialii și-au dorit să mențină valoarea veniturilor în raport cu evoluția economiei.

Acolo, pensiile cresc în funcție de cea mai favorabilă dintre trei variante. Fie pe baza ratei inflației, fie în funcție de creșterea medie a salariilor sau pe baza majorării garantate de 2,5%, așa cum se întâmplă de anul următor. Noua măsură se aplică tuturor pensionarilor eligibili, fără să mai depună cereri suplimentare. Așadar, ajustarea are rolul de a sprijini puterea de cumpărare a pensionarilor în contextul evoluțiilor economice.

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