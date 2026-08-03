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Livia ex-Bordea s-a întors în brațele fostului iubit! Imaginile împăcării anului, surprinse pe o plajă din Grecia

De: Loriana Dasoveanu 03/08/2026 | 18:00
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Am revenit, așa cum v-am promis cu detalii despre împăcarea momentului! Este vorba despre Livia Eftimie (ex-Bordea) și fostul iubit care au decis să își mai dea o șansă! Povestea lor de iubire, interzisă inițial, a fost una dintre cele mai comentate din showbiz și nimeni nu credea că va trece testul timpului. Dar, cum-necum, cei doi nu au dat apă la moară gurilor rele și au trăit povestea de dragoste departe de ochii curioșilor. La un moment dat, inevitabilul s-a produs, iar cei doi s-au despărțit. Livia a încercat să demonstreze că se poate descurca și singură, fără un mascul în viața ei, iar Spike a fost surprins alături de o domnișoară, pe numele ei Sabrina. Doar că relația rapperului nu a durat prea mult, iar tânăra a fost surprinsă în brațele unui actor în vârstă de 55 de ani. Viața are modul ei inexplicabil de a ne surprinde, iar CANCAN.RO are imaginile anului pe care vi le prezintă în exclusivitate! 

Spike și Livia Eftimie sunt, fără doar și poate, cuplul cel mai comentat al showbizului. Povestea lor de iubire interzisă a stârnit multe critici și, deopotrivă, mult interes, astfel că, în momentul în care cei doi și-au spus „Adio”, mulți au fost convinși că despărțirea este definitivă. Mai ales că, Spike părea decis să-și refacă viața sentimentală în brațele Sabrinei Sarrad. Apariția blondei în viața artistului a atras imediat atenția. Cei doi au bifat inclusiv prima lor apariție oficială în mediul online și dădeau de înțeles că relația este pe cât se poate de serioasă. Doar că, lucrurile s-au întors la 180 de grade după ce Sabrina l-a lăsat cu ochii în soare pe Spike pentru actorul în vârstă de 55 ani, Dorian Boguță (vezi aici imagini si detalii). Așa că, abandonat și singur, rapperul nu a stat mult să-și plângă de milă și s-a întors în brațele primitoare ale Liviei. Iată imaginile!

Împăcarea anului în showbiz: Livia ex Bordea și Spike, tandrețuri pe plajă în Grecia

CANCAN.RO are radarele peste tot, iar de data aceasta a surprins imaginile anului! Spike și Livia Eftimie s-au împăcat după luni în care fiecare a încercat să își refacă viața și să uite de trecutul care nu le-a adus prea multe beneficii, dimpotrivă. Dar, știți cum se spune „greul cunoscut e uneori mai ușor de acceptat decât singurătatea”, astfel că cei doi au decis să își mai dea o șansă. Dar nu aici, ci pe tărâmuri elene, acolo unde i-am surprins în tandrețuri chiar.

Livia Eftimie și Spike s-au împăcat
Livia Eftimie și Spike s-au împăcat

Cei doi amorezi au sărbătorit marea împăcare pe o plajă pe Insula Lefkada, Grecia, acolo unde s-au bucurat de momente de intimitate (bine, pe cât posibil). Ea stătea la plajă, tolănită pe șezlong, în timp ce partenerul ei se afla lângă ea. Îmbrăcată într-un costum de baie minuscul (ceva obișnuit pentru ea), Livia s-a relaxat pe șezlong în timp ce Spike, ca un iubit dedicat, o dădea cu ulei pe corp. Ba chiar a insistat. Ei bine, așa da! Livia nu doar că și-a recuperat iubitul, dar a obținut la pachet și un maseur. Ulterior, cei doi au mai depănat amintiri (nu știm exact din ce perioadă), iar la un moment dat, rapperul se apleacă spre partenera lui pentru a fi doar ochi și urechi la ea. Se pare că dacă în trecut nu au mai fost pe aceeași lungime de undă, acum Spike era decis să recupereze și să-i demonstreze partenerei că nu mai e nimeni care să-i distragă atenția ( așa cum a făcut-o în trecut Sabrina).

Spike o dă pe iubita lui cu ulei pe corp
Spike o dă pe iubita lui cu ulei pe corp

Cea mai controversată poveste din showbiz nu s-a încheiat

Și, că tot am revenit la trecut, vă reamintim că relația controversată dintre Spike și Livia a început în urmă cu aproape 3 ani, iar pe 5 septembrie 2023 CANCAN.RO detona bomba anului și vă prezenta imagini și informații în exclusivitate despre idila care avea să dea peste cap showbizul! Spike, cel mai bun prieten și cavalerul de onoare al lui Cătălin Bordea de la nunta cu Livia, i-a suflat soția.

Spike și Livia au început relația pe ascuns în 2023
Spike și Livia au început relația pe ascuns în 2023

Cu doi ani înainte să fie dați în vileag de CANCAN.RO, Livia se angajase ca PR și manager artistic la casa de discuri unde activează Spike. Încă de atunci, pe social media, au tot apărut poze cu cei doi, dar și partenerii lor de atunci. Dar, știți cum se spune, timpul și problemele apropie oamenii, astfel că artistul Spike și managerul lui, Livia, s-au apropiat. Așa că, la finalul anului 2023 le-am deconspirat amantlâcul, iar ulterior i-am surprins în diverse ipostaze.

Arătați cu degetul de majoritatea lumii și blamați pentru relația lor, Spike și Livia au încercat o perioadă să își țină idila cât mai ferită de ochii curioșilor. S-au ascuns ce s-au ascuns, dar la un moment dat, tot noi am surprins momentul în care cei doi se sărutau în mașină. Imaginile au făcut deliciul cititorilor de monden, cu atât mai mult cu cât, nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ. Ce s-a întâmplat apoi… e istorie deja! Au fost blamați, au fost criticați, s-au despărțit, iar acum s-au împăcat, din nou. Îi va ține de această dată relația?! Rămâne de văzut.

CITEȘTE ȘI: Livia Eftimie, în plină acțiune, după despărțirea de Spike! Cum se descurcă singurică fosta soție a lui Bordea

ACCESEAZĂ ȘI: Primele declarații ale lui Spike, după ce a fost surprins de CANCAN.RO sărutându-se cu Livia lui Cătălin Bordea, prietenul său bun: “Ne mai și sărutăm, suntem…”

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