Noi detalii despre măcelul din Ferentari! Tânărul agresat face acuzații cutremurătoare: “Vor să-mi ia copiii, vor să mă omoare”

Noi detalii ies la iveală după altercația brutală din Ferentari! CANCAN.RO a aflat că, în spatele atacului se află un conflict mai vechi, izbucnit după o ceartă între victimă și fosta soție, pe fondul unei dispute pentru cei doi copii pe care îi au împreună. Mai mult, potrivit bărbatului agresat, la atac au participat nu mai puțin de 30 de persoane, deși doar câteva au ajuns în arest. Vezi mai jos ce a declarat Angelo Dumitrache!

CANCAN.RO a intrat în posesia unor informații halucinante chiar de la bărbatul bătut cu burtalitate în Ferentari. Scenele de groază ascund o poveste mult mai complicată. În noaptea de 30 iulie spre 31 iulie, un bărbat de 27 de ani, pe nume Angelo Dumitrache și partenera lui, Monica, împreună cu copilul minor, au fost atacați după ce un autoturism a oprit lângă ei. Potrivit informațiilor oficiale, din mașină au coborât doi bărbați și trei femei, iar conflictul a degenerat rapid. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII)

De la ce a pornit scandalul din Ferentari

Potrivit declarațiilor făcute de Angelo Dumitrache pentru CANCAN.RO, acesta a fost căsătorit cu Iasmina, fiica Londrei și a lui Sofian, considerat liderul clanului Porumbiță din Afumați, dar și de fratele fostului socru, Fabian. nume asociate în spațiul public cu dosarul crimei de la Padina, mai exact, aceștia sunt verii criminalilor lui Sorin Anghel. (VEZI AICI)

Din căsătoria dintre Angelo și Iasmina au rezultat doi copii, o fetiță, în vârstă de 8 ani și un băiețel, de 7 ani. După despărțire, Angelo și-a refăcut viața alături de Monica, femeia care a fost și ea abuzată. Iar copilul în vârstă de 4 ani, despre care s-a afirmat că ar fi fost agresat de Londra, este copilul concubinei, dar nu și al lui Angelo Dumitrache.

De aproximativ doi ani, Angelo și fosta sa soție se află într-un proces privind încredințarea și programul de vizitare a copiilor. Bărbatul nu și-a mai văzut copiii de aproximativ un an, iar fosta soție refuză să îi permită să păstreze legătura cu aceștia. Angelo nu este la prima agresiune fizică, acesta a fost bătut inclusiv în incinta Tribunalului. În ceea ce privește incidentul recent, altercația a pornit de la un schimb de replici și jigniri pe rețelele de socializare între el și fosta sa soție, iar agresiunea s-a produs ulterior pe stradă.

Oamenii aceștia, de vreo doi ani de zile, nu se lasă de capul meu. Vor să-mi ia copiii, vor să mă omoare. Sunt niște interlopi, sunt clanul Porumbiță, se trag din Afumați. Nici nu pot să vorbesc bine pentru am fost lovit.

Am fost căsătorit cu Dumitrache Clara, fata lor, Iasmina. Avem doi copii împreună, și de atunci, pentru că ne-am despărțit, oamenii aceștia vor să mă omoare din orice punct de vedere.

Anul trecut am și încheiat un dosar penal, când am mers la instanță să-mi cer să-mi vizitez copiii, pentru că ei nu mă lasă să-i văd. Am cerut la instanță să-mi văd copiii și au venit acolo. După ce s-a terminat procesul, m-au așteptat afară vreo 20 de persoane și au sărit și m-au bătut pe mine, pe concubina și pe avocata mea. Ei au și influență foarte mare, au relații. Vreau să se deschidă și dosarul de anul trecut, că s-a făcut pierdut. Dosarul ăla în care mi-a bătut avocata s-a făcut pierdut, n-au făcut nimic.

În urmă cu câteva săptămâni, m-am certat cu fosta soție pe Facebook. Și acum au așteptat să se facă 12 noaptea și, când am ieșit să mă duc până la un magazin, mi-au dat în cap, m-au împușcat, mi-au dat cu pietre în cap și cu bâte.

Sofian este tatăl Iasminei, iar Londra, mama ei. El este cămătar, dă bani cu dobândă. A fost implicat și Fabian, fratele lui Sofian. Ei sunt verii fraților care au făcut crima din Padina.

După ce m-au bătut acum, m-au amenințat, au fost la mine pe stradă, m-au amenințat că dacă nu retrag plângerea, mă omoară de data asta. Mi-au zis că: „Ce crezi, că dacă ai băgat femeile la pușcărie, am rămas noi, bărbații… Te omorâm, nu ne lăsăm de capul tău.” A fost Fabian la mine pe stradă sâmbătă! Am mers la poliție și am dat declarație. A venit și m-a amenințat, a vrut să se dea jos din mașină și am fugit și m-am închis în curte. Imediat după ce a plecat, m-am îmbrăcat, am plecat la secție și le-am depus plângere.

Au fost mai mulți implicați. Vreo 30 și ceva de persoane și au fugit. Au arestat câteva persoane, că ceilalți au fugit. Fabian a fugit, Sofian a fugit, Sedan a fugit, băiatul lui Sofian, fratele Iasminei. Au asistat și copiii mei când m-au bătut. Fetița are 8 ani și băiatul, 7 ani.

Actuala mea iubită, Monica este acasă, locuiește la domiciliul meu. Suntem împreună de un an de zile, iar băiețelul este al ei din prima căsătorie. Și el a fost bătut. S-au pus peste el și l-au bătut. Au fost camere de supraveghere, se vede acolo tot. Trebuie să merg astăzi să iau ordine de protecție de la instanță împotriva acestora care au rămas acasă. Sedan a participat la incident, ne-a lovit și nu este arestat, nici el și nici Sofian.

De Iasmina m-am despărțit din cauza ei, că avea vicii, se droga. Era o femeie ușoară, furase din magazine, are dosare cu furturi, umbla cu copiii după ea. Și pentru că lucrează cu magie albă, se dă clarvăzătoare. Bărbatul care m-a împușcat se numește Bebe și este concubinul ei, a mărturisit Angelo Dumitrache pentru CANCAN.RO

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