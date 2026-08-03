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ULTIMA ORĂ! A luat foc „Palatul Vrăjitoarelor”! Imobilul îi aparține lui Nat Mincă, șeful clanului Sadoveanu

De: Andreea Stăncescu 03/08/2026 | 17:35
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Un incendiu puternic a izbucnit la „Palatul Vrăjitoarelor” atribuit lui Nat Mincă, situat în Sectorul 1 al Capitalei, flăcările cuprinzând o mare parte a imobilului. La fața locului au fost mobilizate autospeciale de stingere, iar pompierii intervin pentru lichidarea incendiului, în încercarea de a împiedica extinderea focului la clădirile din apropiere. 

Imobilul, cunoscut în spațiul public și drept „Palatul Vrăjitoarelor”, deoarece aici locuiește și Roxana Lider, poreclită Vanessa, este cuprins de flăcări, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a limita extinderea incendiului către proprietățile din jur.

Incendiul a cuprins rapid clădirea, iar un fum gros și negru se ridică deasupra zonei, fiind vizibil de la sute de metri depărtare. Deocamdată, intervenția este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea pagubelor și cauza izbucnirii incendiului.

Cine este Nat Mincă

Numele lui Nat Mincă a devenit cunoscut la nivel național în 2020, după uciderea lui Emi Pian, lider al clanului Duduianu. Deși nu a fost acuzat în dosarul crimei, în spațiul public au circulat speculații privind existența unor tensiuni între el și clanul Pian, generate de datorii de jocuri de noroc.

Acesta ar fi ajuns în urmă cu mai mulți ani în Los Angeles, alături de soția sa, Roxana Lider, cunoscută drept Vanessa. Acesta ar fi intrat în atenția autorităților americane după apariția unor informații potrivit cărora și-ar fi consolidat influența în mediile infracționale românești din SUA și ar fi fost implicat într-o rețea de fraudare a cardurilor bancare, folosind dispozitive speciale pentru copierea datelor, anunța Gândul.ro, în urmă cu ceva timp. Echipamentele ar fi fost furnizate de Paul Istrate, o persoană despre care autoritățile române susțin că se află în sfera de influență a clanului Sadoveanu.

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“Dușmanul din umbră” al clanului Pian și Vrăjitoarea Vanessa și-au făcut “ritualul” printre vitrine. Toți ochii pe ei!

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