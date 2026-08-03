Un grav accident rutier i-a schimbat complet viața polițistului Tudor Lungu, din cadrul Poliției Orașului Avrig. Tânărul agent a fost rănit grav după un accident petrecut pe DN1, în zona localității Bradu, județul Sibiu. Potrivit informațiilor făcute publice de apropiați, motocicleta pe care o conducea a căzut peste el în urma impactului. Leziunile suferite la nivelul coloanei vertebrale sunt extrem de grave, iar recuperarea se anunță dificilă.

Tudor Lungu a fost transportat de urgență la Spitalul Clinic Județean Sibiu. Medicii au reușit să îi salveze viața, însă urmează luni întregi de tratamente și recuperare.

Potrivit apelurilor publicate online, polițistul ar fi suferit o secționare a măduvei spinării. Familia și prietenii spun că acesta va avea nevoie de terapii și recuperare în centre specializate.

Costurile tratamentelor depășesc posibilitățile financiare ale familiei. Din acest motiv, au fost lansate mai multe apeluri umanitare pentru strângerea fondurilor necesare.

Poliția Sibiu a făcut apel la solidaritate

Inspectoratul de Poliție Județean Sibiu și-a îndemnat colegii și comunitatea să îi fie alături lui Tudor. Reprezentanții instituției au transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Meseria de polițist ne pune, zi de zi, în fața unor situații neprevăzute. Nimic însă nu ne pregătește pentru momentul în care cel care are nevoie de ajutor este chiar unul dintre colegii noștri. Colegul nostru, agentul de poliție Tudor Lungu, trece prin cea mai grea încercare a vieții sale. Drumul care îl așteaptă este unul lung, iar tratamentele și recuperarea implică costuri uriașe. Facem apel la bunăvoința tuturor celor care pot și doresc să îi fie alături. Fiecare contribuție poate însemna o șansă în plus pentru recuperarea lui Tudor.”

Mesajele de susținere au emoționat mii de oameni

Povestea polițistului din Avrig a impresionat oameni din întreaga țară. Colegi, prieteni și persoane care nu îl cunosc au distribuit apelurile umanitare. Una dintre postările devenite virale descrie drama prin care trece tânărul polițist.

„Din păcate, aceasta cred că este ultima fotografie a lui Tudor în picioare. Astăzi, Tudor trăiește. A scăpat cu viață datorită medicilor de la Spitalul Județean Sibiu. Cel mai probabil, va rămâne cu paralizie de la talie în jos. Are nevoie de recuperare în centre specializate, iar costurile depășesc posibilitățile familiei. Vă rog să înțelegeți că orice donație va reprezenta un sprijin real într-un caz atât de dramatic.”

Și colegii polițistului au transmis un mesaj care a devenit rapid viral. Ei spun că, înainte de uniformă, Tudor este un om care are nevoie de ajutor.

„Astăzi nu este despre uniformă. Este despre omul din spatele ei. Colegul nostru, Tudor Lungu, trece printr-o încercare extrem de grea. În acest moment are nevoie de timp, de putere și de sprijin pentru recuperare. Recuperarea medicală înseamnă efort, răbdare și costuri pe care nu le poți suporta singur. Orice ajutor poate face diferența și îl poate apropia pe Tudor de recuperare.”

Persoanele care doresc să contribuie la recuperarea lui Tudor Lungu pot face donații în contul deschis pe numele mamei sale, Anca-Eugenia Lungu:

RO14 REVO 0000 1109 5222 9144

CITEȘTE ȘI:

Accident teribil pe o șosea din vestul României. Autoturismul a ajuns într-o râpă

Când va fi înmormântat Constantin ”Gogu” Covaciu, maseurul de la Dinamo 2 mort în accidentul din Argeș