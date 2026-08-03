O turistă a murit în timp ce se întorcea din Grecia. Medicii nu au mai putut să o salveze

Ceea ce trebuia să fie finalul unei vacanțe de vis s-a transformat într-o tragedie greu de imaginat. O femeie în vârstă de 40 de ani și-a pierdut viața chiar în drum spre casă, în timp ce călătorea cu autocarul din Grecia. Totul s-a petrecut în doar câteva clipe, iar cei aflați alături de ea au privit neputincioși cum lupta pentru viață se încheia dramatic.

Incidentul a avut loc într-o parcare de pe autostrada din sudul Serbiei, în apropiere de orașul Leskovac. Autocarul în care se aflau turiștii oprise pentru o pauză, moment în care femeii i s-a făcut brusc rău.

O femeie a murit în drum spre casă din vacanța din Grecia

Soțul ei și ceilalți pasageri au reacționat imediat. Au coborât-o din autocar și au încercat să îi acorde primul ajutor până la sosirea echipajului medical. Din păcate, eforturile lor nu au fost suficiente.

Medicii ajunși la fața locului au încercat să intervină, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața. Femeia a fost declarată decedată, iar primele informații indică faptul că ar fi suferit un infarct. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită în urma investigațiilor.

Medicii n-au mai putut face absolut nimic

Clipele cumplite au fost povestite de unul dintre turiștii aflați în autocar, care a descris întreaga intervenție într-o postare publicată pe Facebook.

„În această seară, la întoarcerea din Grecia, în timpul celei de-a doua opriri din Predejan, o pasageră s-a îmbolnăvit brusc. Toți cei din jur au făcut tot ce au putut până la sosirea ambulanței. S-au luptat cu adevărat să o salveze, însă, din păcate, echipajul medical nu a mai putut decât să constate decesul”, a scris acesta.

Mesajul a impresionat sute de oameni, iar la final, martorul a transmis și un avertisment pentru toți cei care pleacă la drum sau în concediu și aleg să ignore problemele de sănătate.

„Aveți grijă de sănătatea voastră, chiar dacă simptomele par neînsemnate. Dacă vă simțiți rău, spuneți imediat cuiva. Sincere condoleanțe familiei și prietenilor”, a transmis acesta.

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