A dat 1.400 de euro pe cazare în Grecia, dar a plecat mai devreme. Descoperirea făcută în cameră

Vacanța unui român în Halkidiki s-a transformat într-un adevărat coșmar! Bărbatul, care și-a rezervat o cazare în Halkidiki, a povestit că a rămas fără cuvinte când a văzut condițiile din vilă. Deși a plătit nu mai puțin de 1.400 de euro, acesta a găsit mizerie, probleme în baie și o atitudine care l-a făcut să își facă bagajele înainte de încheierea sejurului.

Dezamăgit, turistul și-a vărsat năduful pe un grup dedicat vacanțelor din Grecia și i-a avertizat pe ceilalți români să nu se lase impresionați doar de notele afișate pe platformele de rezervări.

„Salutare tuturor, las și eu postarea asta aici ca să nu-și mai ia și alții țeapă. Nu vă luați după notele de 5 stele de pe Booking sau Airbnb, că sunt minciuni pe față. Am dat 1.400 de euro pe cazarea asta și ne-am ales doar cu nervi și concediul stricat”, a povestit românul.

Vacanța unui român s-a transformat într-un coșmar

Bărbatul a spus că, imediat după ce a intrat în cazarea din zona Pallini/Loutra, pe brațul Kassandra, și-a dat seama că realitatea nu avea nicio legătură cu imaginile din anunț. Acesta a reclamat lipsa curățeniei și explicat că nici după ce a cerut schimbarea lenjeriilor și a prosoapelor situația nu s-a rezolvat.

„Pe scurt, ce am găsit acolo: Curățenie zero, cearșafuri pătate de sânge, prosoape pline de pete galbene, praf gros peste tot și păr rămas de la foștii clienți. Le-am cerut să schimbe lenjeriile și prosoapele, iar echipa lor a adus altele LA FEL de murdare și pătate”, a scris românul.

Ca și cum asta nu ar fi fost suficient, turistul a spus că nici baia nu putea fi folosită în condiții normale.

„Scurgere înfundată la duș, după doar 20 de secunde de duș, refula de sub mașina de spălat și inunda toată baia până în bucătărie”, a relatat turistul.

Și-a făcut bagajele și a plecat

Românul a criticat și reacția reprezentanților proprietății, dar și drumul până la vilă.

„Atitudine de rahat din partea managementului! Drumul de acces până la vilă e groaznic, e varză totală, îți rupi mașina”, a mai scris românul.

Sătul de probleme, turistul a spus că a decis să nu mai rămână nicio zi în plus. A predat cheia și a cerut înapoi banii pentru nopțile pe care nu le-a mai petrecut acolo.

„Până la urmă ne-am făcut bagajele, le-am lăsat cheia și am plecat mai devreme, cerându-ne banii înapoi pe nopțile rămase. Ocoliți-i dacă nu vreți să vă stricați concediul și banii”, a fost avertismentul românului.

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