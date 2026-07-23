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ANM anunță două zile de furtuni puternice. Capitala și 28 de județe sunt vizate

De: Irina Vlad 23/07/2026 | 11:47
ANM anunță două zile de furtuni puternice. Capitala și 28 de județe sunt vizate
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două zile. În 28 de județe și Capitală au fost emise noi atenționări de cod galben de instabilitate atmosferică, vijelii, vânt puternic și ploi torențiale.

Pe parcursul zilei de vineri, 23 iulie, între 13:00 – 21:00 ANM a emis o atenționare de cod galben în județele Timiș, Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Dâmbovița și Prahova. Sunt așteptate, vijelii, descărcări electrice, căderi de grindină de mici dimensiuni, iar vântul va sufla cu viteze la rafală de 60-70 km/h.

În Prahova și Dâmbovița se vor semnala averse torențiale, intensificări de scurtă durată ale vântului, cu rafale de 50 km/h. Prin acumulare, se vor strânge între 20 și 40 de litri de apă pe metrul pătrat.

sursă foto: ANM

Cod galben de instabilitate atmosferică în București

Al doilea cod galben de instabilitate atmosferică intră în vigoare tot vineri, 23 iulie, și vizează mare parte din Muntenia și sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei. În intervalul orar 12:00 – 21:00 vor exista perioade cu averse torențiale, descărcări electrice și vijelii – vântul va avea viteze la rafală de 50-70 km/h. Iată care sunt județele vizate:

  • Giurgiu
  • Ialomița
  • Călărași
  • Buzău
  • Vrancea
  • Bacău
  • Neamț
  • Suceava
  • Bistrița-Năsăud
  • Mureș
  • Harghita
  • Covasna
  • Brașov
  • Prahova
  • Dâmbovița
  • Argeș
  • Vâlcea
  • Gorj
  • Alba
  • Hunedoara
  • Sibiu
  • Ilfov
  • București
sursă foto: ANM

În București, instabilitatea atmosferică se va manifesta atât pe parcursul zilei de joi, până vineri seară. Joi, vremea rămâne instabilă, iar temperaturile se vor menține sub normalul acestei perioade. Cerul va avea înnorări, temporar accentuate seara, când sunt așteptate noi reprize de ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Conform prognozei meteo ANM actualizată, vineri, 24 iulie, vremea rămâne rece pentru luna iulie. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Vineri, temperatura maximă urcă la 25-26 de grade Celsius, iar cea minimă va fi de 12-15 grade.

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