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Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august

De: Emanuela Cristescu 17/07/2026 | 09:12
Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august
Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august
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Românii trebuie să se pregătească pentru schimbări bruște de temperatură. După zilele toride, vremea se răcește semnificativ în aproape toată țara, însă răgazul nu va dura mult. Meteorologii anunță că, după acest episod, temperaturile vor urca din nou peste valorile normale, iar în unele regiuni canicula își va face din nou simțită prezența.

Potrivit celor mai noi estimări publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), intervalul următoarelor patru săptămâni va aduce contraste puternice între răcirea de la finalul lunii iulie și încălzirea care va urma la începutul lui august.

Schimbări bruște de temperatură

În perioada 20 – 27 iulie, temperaturile vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile țării. Răcirea va fi resimțită cel mai puternic în sud-estul României.

În ceea ce privește ploile, meteorologii estimează cantități mai mari de precipitații în sud-est, în timp ce vestul țării va avea parte de un deficit de ploi. În restul regiunilor, regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Începând cu 27 iulie, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire. Temperaturile vor depăși valorile specifice perioadei în cea mai mare parte a țării, iar cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul României.

Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august
Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august

Singura zonă unde temperaturile vor rămâne apropiate de media climatologică este sud-estul țării. În același timp, ploile vor fi tot mai puține în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea în august

În intervalul 3 – 10 august, valorile termice vor continua să fie ușor peste normal în jumătatea de vest a țării, în special în vest și sud-vest. În celelalte regiuni, temperaturile vor rămâne apropiate de cele obișnuite pentru începutul lunii august.
Meteorologii estimează că, în această perioadă, cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de media multianuală.

Nici a doua jumătate a lunii august nu aduce schimbări majore. În intervalul 10 – 17 august, vremea se va menține mai caldă decât în mod normal în jumătatea vestică a țării, în special în regiunile din vest, în timp ce în restul României temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, specialiștii ANM estimează că acestea vor rămâne în limitele normale pentru toate regiunile.

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