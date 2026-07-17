FIFA a deschis o anchetă după Anglia – Argentina! Britanicii cer suspendări pentru finala Cupei Mondiale

Guvernul britanic a cerut joi ca FIFA să deschidă o investigație oficială împotriva jucătorilor Argentinei, după ce aceștia au afișat un banner cu mesaj referitor la suveranitatea Insulelor Falkland imediat după victoria cu Anglia, scor 2-1, în semifinalele Cupei Mondiale din 2026.

Episodul a reaprins tensiuni politice vechi dintre cele două state, iar autoritățile britanice au transmis că astfel de gesturi nu pot fi tolerate la un turneu global.

FIFA a deschis o anchetă după Anglia – Argentina!

La finalul partidei disputate la Atlanta, mai mulți fotbaliști ai naționalei sud‑americane au intrat pe teren cu un banner pe care era scris mesajul „Malvinele sunt ale Argentinei”. Potrivit imaginilor, Giovani Lo Celso a fost cel care a așezat bannerul pe gazon, gestul fiind imediat preluat de camerele TV și distribuit pe rețelele sociale.

Regulamentele FIFA interzic explicit orice manifestare politică în cadrul competițiilor internaționale, iar forul mondial a confirmat că a deschis o anchetă. S-a discutat inițial despre o posibilă amendă de aproximativ 20.000 de dolari, însă presiunea britanică a crescut după intervenția lui Ed Davey, liderul Liberal Democraților, care a cerut suspendarea tuturor jucătorilor implicați. Acesta a amintit că în 2024, Alvaro Morata și Rodri au fost suspendați un meci pentru scandarea mesajului „Gibraltar e Spania”.

În scrisoarea trimisă către FIFA, Davey a invocat și precedentul din preliminariile CM 2014, când sud‑coreeanul Park Jong‑woo a fost sancționat cu două meciuri de suspendare pentru bannerul „Dodko e teritoriul nostru”. Dacă forul mondial va decide suspendarea argentinienilor, aceștia ar rata finala Cupei Mondiale, programată împotriva Spaniei.

Președintele Argentinei, Javier Milei, a reacționat rapid, reafirmând poziția oficială a statului:

„Insulele Falkland sunt argentiniene și le vom recupera prin mijloace diplomatice”.

Britanicii cer suspendări pentru finala Cupei Mondiale

Liderul de la Buenos Aires a insistat că „este un sentiment împărtășit de toți argentinienii și este perfect valid și legitim ca ei să se exprime”.

În același timp, Milei a minimalizat consecințele sportive:

„Ceea ce se întâmplă pe teren cu jucătorii nu face parte din diplomație. În cel mai rău caz, Argentina va primi o amendă”.

Insulele Falkland, cunoscute în Argentina sub numele de Insulele Malvine, sunt situate în Atlanticul de Sud, la aproximativ 600 de kilometri de coasta argentiniană. În 1982, disputa teritorială a degenerat într-un conflict armat de 74 de zile, soldat cu moartea a 649 de argentinieni și 255 de britanici. Deși Regatul Unit a câștigat războiul, Argentina continuă să revendice suveranitatea asupra arhipelagului, iar subiectul rămâne extrem de sensibil în ambele țări.

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