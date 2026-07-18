Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala de gimnastică denumită după marea campioană, inaugurată la jubileul primului 10 perfect de la Montreal

Reuniune de legendă la Otopeni, unde Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Ilie Năstase și Gheorghe Hagi s-au întâlnit la inaugurarea Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci”, un proiect dedicat viitoarelor generații de campioni. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate de la evenimentul care a adunat laolaltă nume uriașe ale sportului românesc, la 50 de ani de la momentul istoric al primului „10 perfect” obținut de marea campioană la Jocurile Olimpice. Vezi mai jos imaginile!

La exact cinci decenii de la performanța care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci a fost celebrată prin inaugurarea unei săli care îi poartă numele. Proiectul realizat la Otopeni, prin Fundația Ion Țiriac, a reunit campioni, personalități din lumea sportului și reprezentanți ai diplomației, într-un eveniment plin de emoție.

Nume uriașe au celebrat-o pe „Zeița de la Montreal”

CANCAN.RO a fost prezent la inaugurarea noii săli de gimnastică și vă prezintă imagini în exclusivitate de la un moment special, în care legendele sportului românesc au venit să îi fie alături celei care a dus România pe cea mai înaltă treaptă a performanței mondiale.

Ion Țiriac, omul din spatele acestui proiect, a fost una dintre figurile centrale ale evenimentului. Miliardarul a celebrat alături de Nadia Comăneci un moment simbolic, iar la inaugurare au fost prezente numeroase nume care au scris istorie pentru România.

Printre invitați s-au numărat Ilie Năstase, Gheorghe Hagi, ambasadorul Statelor Unite în România, dar și mama marii campioane, Ștefania-Alexandrina Comăneci. Alături de aceștia au fost prezenți și Lucian Bute, Mihai Covaliu, Marius Urzică, Andreea Răducan, Camelia Potec și Elisabeta Lipă, alte personalități care au dus numele României pe cele mai înalte podiumuri.

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