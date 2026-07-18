Acasă » Știri » Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei

Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei

De: Emanuela Cristescu 18/07/2026 | 13:24
Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei
Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Daniela Crudu a dat cărțile pe față despre relația care i-a schimbat viața. Vedeta a povestit cum l-a cunoscut pe bărbatul cu care are doi copii, dar și cum au reacționat apropiații acestuia atunci când s-au afișat pentru prima dată împreună. Deși mulți s-ar fi așteptat ca trecutul ei din televiziune să stârnească discuții, lucrurile au stat cu totul altfel.

Fosta asistentă TV și logodnicul ei formează un cuplu de câțiva ani și au împreună doi copii, însă au preferat să își țină povestea de iubire departe de ochii publicului. Recent, bruneta a povestit despre începuturile relației și despre modul în care a fost primită în cercul apropiat al partenerului.

Daniela Crudu, despre prietenii iubitului său

Întrebată dacă iubitul ei a fost criticat pentru alegerea făcută, Daniela Crudu a explicat că acesta nu face parte din lumea mondenă, dar că oamenii din jurul lui au privit relația cu bucurie, nu cu prejudecăți.

„El vine din altă lume, o lume mai simplă, normală, nu cu televiziune, nu cu prieteni mondeni, lumea mai simplă e cea mai bună. Lumea simplă nu te judecă, te înțelege, nimeni nu i-a spus ceva, pentru că dacă sunt prieteni, îi respectă deciziile lui și nu stă să judece ce face el. Lumea simplă s-a bucurat că e cu mine”, a declarat Daniela Crudu, la Răsfățata Universului.

Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei
Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei

Totul a pornit la o petrecere

Daniela Crudu a dezvăluit că destinul i l-a scos în cale la aniversarea unei prietene comune. Bruneta a spus că nu aspectul fizic a cucerit-o, ci felul în care acesta știa să glumească și naturalețea de care a dat dovadă încă din primele momente.

„Ne-am întâlnit la o petrecere, la o zi de naștere, la o prietenă comună. Mi-a plăcut că e foarte natural, zâmbăreț, ca mine, glumeț, că n-aș putea să-mi iau unul serios (…) Și mi-a plăcut asta la el, îți dai seama. Eu asta voiam, ceva jucăuș, să fiu eu, să nu mă schimbe pe mine, și ce cauți, aia găsești”, a mai declarat bruneta.

Astăzi, Daniela Crudu spune că și-a găsit liniștea alături de bărbatul care i-a devenit logodnic. Deși nunta mai are de așteptat, cei doi își cresc împreună copiii și preferă o viață discretă, departe de agitația care a însoțit-o ani la rând în lumea mondenă.

VEZI ȘI: El este viitorul soț al Danielei Crudu. Bruneta a rămas însărcinată după doar trei luni de relație

Ce bărbat din România i-a plăcut Danielei Crudu. Răspunsul brunetei a stârnit hohote de râs

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident
Știri
Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident
Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes
Știri
Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Mediafax
„Nici măcar fratele Mădălinei Nasole nu știe”. Anunțul care REAPRINDE misterul morții artistei
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu la Wimbledon
Prosport.ro
Reacția lui Darren Cahill când a văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu...
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai mari și cele mai mici salarii
Adevarul
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul domeniilor cu cele mai...
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce spun acum tinerii dați dispăruți și căutați timp de două zile
Digi24
VIDEO Escapada la munte în doi, care a declanșat o adevărată isterie. Ce...
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii au crezut că este beat
Mediafax
Vacanță de coșmar în Turcia! Un britanic a fost arestat pentru că polițiștii...
Parteneri
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai tânără! Cuplul a făcut un nou pas în relație. Pare a fi copia Angelinei Jolie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Primele imagini cu Brad Pitt și Ines de Ramon, iubita cu 29 de ani mai...
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție hot în costum de baie
Prosport.ro
Cum arată Laura Teodoru la aproape 10 ani de când a renunțat la televiziune. Apariție...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc unui cartier de 50 de milioane de euro
Click.ro
O uzină de peste 100 de ani din București intră în demolare și face loc...
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un rus ostatic în Ucraina și tatăl sau din Rusia
Digi 24
„Mama a fost tristă? N-aș spune, mai degrabă a fost dezamăgită”. Dialog uluitor între un...
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel mai mare risc de complicații
Digi24
Medicamente care pot deveni periculoase pentru organism pe caniculă. Medicii explică ce pacienți au cel...
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
Promotor.ro
Spania are cele mai bune insule din Europa în 2026. A depășit Grecia și Italia
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă: – Acum citesc o carte managerială, economic financiară…
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
go4it.ro
Cal troian rus: Dacă ai această aplicație instalată, șterge-o acum!
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Descopera.ro
Revoluția care a schimbat istoria pentru totdeauna!
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Go4Games
Experții avertizează: GTA VI poate daună vieții de cuplu
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Gandul.ro
Ștefan Popescu: Mesajul lui Viktor Bout. Frontul ucrainean se extinde către industria Europei
Tags:
ULTIMA ORĂ
Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident
Adina Buzatu nu mai vrea să trăiască „pe pilot automat”. Decizia luată după accident
Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes
Slăbiciunea ascunsă a fiecărei zodii. Ce te împiedică să ai succes
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Franța – Anglia, duel de foc pentru bronzul mondial! Mbappe și Kane, față în față
Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale
Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale
Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala ...
Cum și-au făcut apariția Nadia Comăneci, Ion Țiriac, Gică Hagi și Ilie Năstase în Otopeni. Sala de gimnastică denumită după marea campioană, inaugurată la jubileul primului 10 perfect de la Montreal
Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele ...
Casa Albă, reacție surprinzătoare după gestul controversat al jucătorilor Argentinei privind Insulele Falkland
Vezi toate știrile