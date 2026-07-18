Daniela Crudu, dezvăluiri despre începutul relației. Ce au spus prietenii iubitului ei

Daniela Crudu a dat cărțile pe față despre relația care i-a schimbat viața. Vedeta a povestit cum l-a cunoscut pe bărbatul cu care are doi copii, dar și cum au reacționat apropiații acestuia atunci când s-au afișat pentru prima dată împreună. Deși mulți s-ar fi așteptat ca trecutul ei din televiziune să stârnească discuții, lucrurile au stat cu totul altfel.

Fosta asistentă TV și logodnicul ei formează un cuplu de câțiva ani și au împreună doi copii, însă au preferat să își țină povestea de iubire departe de ochii publicului. Recent, bruneta a povestit despre începuturile relației și despre modul în care a fost primită în cercul apropiat al partenerului.

Daniela Crudu, despre prietenii iubitului său

Întrebată dacă iubitul ei a fost criticat pentru alegerea făcută, Daniela Crudu a explicat că acesta nu face parte din lumea mondenă, dar că oamenii din jurul lui au privit relația cu bucurie, nu cu prejudecăți.

„El vine din altă lume, o lume mai simplă, normală, nu cu televiziune, nu cu prieteni mondeni, lumea mai simplă e cea mai bună. Lumea simplă nu te judecă, te înțelege, nimeni nu i-a spus ceva, pentru că dacă sunt prieteni, îi respectă deciziile lui și nu stă să judece ce face el. Lumea simplă s-a bucurat că e cu mine”, a declarat Daniela Crudu, la Răsfățata Universului.

Totul a pornit la o petrecere

Daniela Crudu a dezvăluit că destinul i l-a scos în cale la aniversarea unei prietene comune. Bruneta a spus că nu aspectul fizic a cucerit-o, ci felul în care acesta știa să glumească și naturalețea de care a dat dovadă încă din primele momente.

„Ne-am întâlnit la o petrecere, la o zi de naștere, la o prietenă comună. Mi-a plăcut că e foarte natural, zâmbăreț, ca mine, glumeț, că n-aș putea să-mi iau unul serios (…) Și mi-a plăcut asta la el, îți dai seama. Eu asta voiam, ceva jucăuș, să fiu eu, să nu mă schimbe pe mine, și ce cauți, aia găsești”, a mai declarat bruneta.

Astăzi, Daniela Crudu spune că și-a găsit liniștea alături de bărbatul care i-a devenit logodnic. Deși nunta mai are de așteptat, cei doi își cresc împreună copiii și preferă o viață discretă, departe de agitația care a însoțit-o ani la rând în lumea mondenă.

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