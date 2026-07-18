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Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale

De: Emanuela Cristescu 18/07/2026 | 12:46
Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale
Vreme extremă în București: caniculă de 36 de grade, urmată de vijelii și ploi torențiale
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Bucureștenii nu scapă de vremea extremă nici în acest weekend. Dacă în timpul zilei orașul va fi cuprins de un val sufocant de căldură, odată cu lăsarea serii tabloul se schimbă complet. După temperaturi de până la 36 de grade, meteorologii anunță vijelii, ploi torențiale și descărcări electrice.

ANM a emis o prognoză specială pentru Capitală și două avertizări Cod galben. Până sâmbătă dimineață, Bucureștiul va resimți din plin efectele caniculei. Disconfortul termic va fi foarte ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic. Aerul va deveni greu de suportat, mai ales la orele prânzului, când termometrele vor indica între 35 și 36 de grade.

Cum va fi vremea în Capitală

Însă adevărata surpriză vine spre seară. După o zi sufocantă, atmosfera se destabilizează rapid, iar Capitala intră sub amenințarea furtunilor. Meteorologii anunță rafale de vânt de până la 70 km/h, averse și descărcări electrice, iar schimbarea vremii se va produce într-un interval foarte scurt.

Sursa foto: Pexels

Nici peste noapte nu va fi prea multă răcoare. Temperaturile nu vor coborî sub 19-21 de grade, ceea ce înseamnă încă o noapte tropicală pentru locuitorii Capitalei.

Weekendul continuă în același registru. Duminică, mercurul din termometre va urca din nou în jurul valorii de 35 de grade, iar spre seară vremea se va înrăutăți încă o dată.

„Instabilitatea atmosferică se va accentua spre seară și noaptea când vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse (5…10 l/mp), descărcări electrice și intensificări ale vântului (rafale de 45…55 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19…21 de grade”, a transmis ANM.

Meteorologii avertizează că alternanța dintre caniculă și furtuni poate crea probleme, iar schimbările bruște de vreme vor fi resimțite în întreg orașul.

Cod galben de vijelii și ploi torențiale

Pe lângă prognoza specială, Bucureștiul se află și sub două avertizări meteo. Prima vizează intervalul 18 iulie, ora 17:00 – 21:00, când sunt așteptate vijelii, intensificări ale vântului și averse. A doua avertizare este valabilă până pe 20 iulie, ora 10:00, și anunță caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

VEZI ȘI: Final de iulie neobișnuit de rece în România. Ce se întâmplă cu vremea la începutul lunii august

Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și grindină în Capitală

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