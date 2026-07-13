Cod galben de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță furtuni, vijelii și grindină în Capitală

Meteorologii anunță perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate de ploi abundente de scurtă durată, însoțite de fenomene electrice. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale ce pot ajunge la 50–70 km/h, iar în anumite zone sunt așteptate vijelii și căderi de grindină de dimensiuni reduse, cu diametrul de aproximativ 1–2 centimetri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben pentru fenomene de instabilitate atmosferică. În intervalul vizat sunt prognozate ploi torențiale, însoțite de fulgere și tunete, intensificări ale vântului și posibilă apariție a grindinei în anumite zone.

Conform informațiilor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, avertizarea cod galben este valabilă luni, între orele 13:00 și 20:00.

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali şi sud-vestul Dobrogei”, precizează ANM.

În perioada menționată sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică, cu ploi puternice de scurtă durată, descărcări electrice și intensificări ale vântului, care pot atinge la rafală viteze de 50–70 km/h. Local, pot apărea vijelii, iar în unele zone este posibilă și căderea grindinei de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1–2 centimetri.

Cantitățile de precipitații pot ajunge, în intervale scurte de timp de 1–3 ore sau prin acumulare, la valori de 15–20 l/mp, iar izolat pot depăși 30 l/mp.

Cod galben de ploi torențiale și vânt puternic în Capitală

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo specială pentru municipiul București, valabilă luni, 13 iulie, între orele 13:00 și 20:00. În acest interval, Capitala se află sub incidența unui cod galben de instabilitate atmosferică, fiind prognozate perioade cu ploi abundente și acumulări importante de apă.

Cerul se va înnora accentuat, în special în a doua parte a zilei. Meteorologii prognozează averse care pot acumula local între 10 și 20 l/mp, iar izolat cantitățile de apă pot depăși 25 l/mp.

Fenomenele asociate vor include descărcări electrice, rafale de vânt de scurtă durată cu viteze de 50–70 km/h și posibilă grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de aproximativ 1–2 centimetri. Temperatura maximă va fi de aproximativ 28 de grade Celsius.

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