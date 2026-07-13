Andreea Popescu nu exclude împăcarea de Rareș Cojoc: „În viață, nu poti să prezici nimic”

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au reaprins speranțele fanilor după ce au fost surprinși din nou împreună, în ipostaze care au lăsat impresia unei familii unite. Cei doi au petrecut timp alături de copiii lor, iar imaginile publicate în mediul online au fost suficiente pentru ca zvonurile despre o posibilă împăcare să explodeze.

La doar câteva luni după divorț, Andreea Popescu și fostul campion la dans au demonstrat că relația dintre ei este una civilizată și bazată pe respect, mai ales când vine vorba despre cei mici. Weekendul trecut au fost împreună la o competiție de raliu în care a participat fiul lor cel mare, Ioachim, iar zâmbetele și atmosfera relaxată dintre ei au atras imediat atenția urmăritorilor.

Andreea Popecu, despre împăcarea cu Rareș Cojoc

Toată lumea s-a întrebat dacă între cei doi s-a reaprins scânteia iubirii și dacă bruneta l-a uitat pe Dan Alexa, bărbatul pentru care ar fi divorțat. Fosta dansatoare a decis însă să spună lucrurilor pe nume și a explicat cum stau, de fapt, lucrurile în acest moment.

„În viață, nu poti să prezizi nimic, că nu ai cum. Ce pot să zic este ce se întâmplă în momentul de față. Ne străduim să fim părinți buni pentru copiii noștri și să luăm lucrurile într-un mod firesc. Dușmani sigur nu suntem. Suntem prieteni”, a declarat Andreea Popescu, la Antena Stars.

Nu este pentru prima dată când aleg să petreacă timp împreună, tocmai pentru ca cei mici să simtă cât mai puțin schimbările produse de divorț. Andreea Popescu a explicat și în trecut că ea și Rareș Cojoc au făcut o promisiune importantă copiilor lor și încearcă să o respecte indiferent de situație.

„Încercăm să fim cât mai apropiați posibil”

Chiar dacă locuiesc separat, sunt prezenți împreună la momentele importante din viața celor mici și organizează activități în familie.

„Am fost cu copiii la bălăceală. Da, a fost și Rareș, normal. Am spus asta de la bun început, le-am promis copiilor ceva și ne ținem de cuvânt, că suntem o familie pentru ei, facem zilele de naștere împreună, sărbătorile împreună, încercăm să fim cât mai apropiați posibil ca ei să nu simtă pe cât se poate realitatea situației în care ne aflăm, că un divorț e divorț și oricât ai face, nu e același lucru, dar pe cât posibil”, a declarat Andreea.

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Cum s-au filmat Andreea Popescu și Rareș Cojoc în miezul zilei, la 3 luni de la divorț. Imaginile s-au viralizat!