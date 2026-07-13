Codruța Filip și-a surprins fanii cu imagini din cea mai recentă vacanță. Cu cine a plecat artista în Africa

Codruța Filip și-a luat din nou fanii prin surprindere cu cele mai recente imagini din vacanță. Artista a postat fotografii din escapada sa în Africa, unde se bucură de peisaje spectaculoase, momente de relaxare și timp petrecut alături de oameni apropiați. Apariția sa a atras rapid atenția internauților.

Fosta soție a lui Valentin Sanfira se numără printre cele mai apreciate artiste autohtone, reușind să își construiască o carieră de succes în industria muzicală. Prin proiectele sale și aparițiile publice, cântăreața a atras atenția publicului și continuă să se bucure de popularitate.

Cu cine a mers artista în Africa

După o perioadă mai dificilă în plan sentimental, Codruța Filip pare să fi depășit momentele complicate, iar acum se bucură din plin de prezent. Cântăreața a revenit la o stare de echilibru și profită de fiecare experiență nouă, fiind mereu deschisă să descopere locuri și momente speciale.

Codruța Filip și-a luat o pauză de la agenda artistică și a ales să petreacă câteva zile departe de agitația cotidiană, într-o vacanță în Africa. Artista nu a plecat singură, ci împreună cu părinții săi, oamenii care i-au fost mereu alături și au susținut-o în momentele importante ale vieții.

Cântăreața a împărtășit cu fanii imagini din vacanță, direct de pe plajă, unde a atras atenția cu apariția sa. Silueta sa este rezultatul unui stil de viață activ, iar timpul petrecut la antrenamente se reflectă în forma fizică pe care o afișează.

În imaginile publicate online, Codruța Filip apare alături de părinții ei, bucurându-se de clipe de relaxare și de timpul petrecut împreună într-un decor spectaculos.

Codruța Filip a izbucnit în lacrimi

În urmă cu câteva zile, artista și-a alarmat fanii, întrucât a postat imagini în care apărea cu ochii în lacrimi. Pentru scurt timp, fanii săi au crezut că traversează o perioadă grea în plan personal. În schimb, realitatea a fost cu totul alta.

Reacția vedetei a venit ca urmare a unei situații complet neașteptate. Mai exact, o fană a întâlnit-o întâmplător pe artistă și i-a cerut un autograf. Întâlnirea nu s-a rezumat doar la fotografii și câteva urări, ci s-a transformat într-o experiență specială pentru Codruța Filip. Cuvintele admiratoarei au impresionat-o profund pe cântăreață, care a fost copleșită de emoții și a izbucnit în lacrimi.

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Cum arată Codruța Filip în costum de baie. Mesajul cu subînțeles pe care l-a transmis fosta soție a lui Valentin Sanfira