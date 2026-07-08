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Codruța Filip, în lacrimi pe Instagram! Ce s-a întâmplat după ce o femeie a oprit-o pe stradă

De: Emanuela Cristescu 08/07/2026 | 19:09
Codruța Filip, în lacrimi pe Instagram! Ce s-a întâmplat după ce o femeie a oprit-o pe stradă
Codruța Filip a izbucnit în lacrimi. Emoțiile au copleșit-o: „Nu mă pot opri din plâns”
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Codruța Filip și-a alarmat fanii după ce a publicat imagini în care apare cu ochii în lacrimi. Cei care o urmăresc au crezut, pentru câteva momente, că artista traversează din nou o perioadă grea pe plan personal. Adevărul a fost însă cu totul altul.

Cântăreața a izbucnit în plâns dintr-un motiv care a impresionat-o profund și pe care a simțit nevoia să îl împărtășească imediat cu oamenii care îi sunt alături.

Totul s-a întâmplat după ce o admiratoare a recunoscut-o pe stradă și a oprit-o pentru un autograf. Femeia nu s-a limitat doar la câteva fotografii sau la o simplă felicitare, ci i-a adresat artistei câteva cuvinte care au atins-o direct la suflet. Emoțiile au fost atât de puternice, încât Codruța Filip nu și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Codruța Filip a izbucnit în lacrimi

Vedeta a mărturisit că astfel de momente îi confirmă că toate sacrificiile făcute pentru muzică au meritat și că iubirea venită din partea publicului valorează mai mult decât orice premiu.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot, pentru toți oamenii frumoși pe care îi întâlnesc în fiecare zi. Tocmai ce m-a oprit o doamnă pentru un autograf și atât de frumos mi-a vorbit, încât nu mă pot opri din plâns. Pentru asta merită să muncești și să oferi de fiecare dată ce ai tu mai bun”, a transmis Codruța Filip pe Instagram.

Codruța Filip a izbucnit în lacrimi. Emoțiile au copleșit-o: „Nu mă pot opri din plâns”
Codruța Filip a izbucnit în lacrimi. Emoțiile au copleșit-o: „Nu mă pot opri din plâns”

Mesajul artistei a devenit rapid viral, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de mesaje de susținere. Internauții au felicitat-o pentru sensibilitatea de care dă dovadă și au spus că tocmai modestia și apropierea de oameni o fac atât de iubită.

Deși în plan profesional primește zilnic dovezi de apreciere, în viața sentimentală lucrurile stau complet diferit. Codruța Filip a spus că nu este pregătită să își refacă viața după divorțul de Valentin Sanfira și că orice nouă relație este exclusă, cel puțin pentru moment.

Divorțul a marcat-o

Artista a recunocut că primește numeroase mesaje din partea admiratorilor, dar că are nevoie de timp pentru a se vindeca și pentru a se regăsi înainte de a face loc unei alte povești de dragoste.

„Mă întreabă lumea dacă primesc mesaje pe rețele. Da, primesc. Dar nu sunt deschisă, pentru că mi se pare mult prea devreme și nu sunt vindecată. Nu simt că acum este perioada în care am nevoie de o relație. Am nevoie să mă regăsesc ca om. Nici măcar nu concep așa ceva.

Nu mă pot gândi la o relație. Este foarte devreme. Acum cred că muzica este cea care trebuie să mă ajute și cea asupra căreia trebuie să mă focusez. Nu este momentul. Pur și simplu nu mă simt pregătită”, a declarat artista.

Până când va decide să deschidă un nou capitol în viața personală, Codruța Filip se concentrează pe carieră și pe relația cu publicul.

VEZI ȘI: Emisiunea de la Antena 1 în care Codruța Filip și Valentin Sanfira apar împreună, la 4 luni de la divorț

Codruța Filip nu vrea să mai audă de Valentin Sanfira. Cum a reacționat artista după ce fanii au spus că noua ei piesă are legătură cu fostul: “Viața merge mai departe”

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