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Codruța Filip nu vrea să mai audă de Valentin Sanfira. Cum a reacționat artista după ce fanii au spus că noua ei piesă are legătură cu fostul: “Viața merge mai departe”

De: Carmen Gone 18/06/2026 | 20:37
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Codruța Filip urmează să lanseze o nouă piesă muzicală, dar cu un mare impact emoțional chiar și pentru artistă. Deși toți ne-am dus cu gândul la o altă săgeată ațintită asupra lui Valentin Sanfira, se pare că lucrurile stau cu totul diferit. Codruța a făcut pentru CANCAN.RO mărturisiri surprinzătoare. 

Codruța Filip a surprins pe toată lumea cu imaginile care au apărut în mediul online înaintea lansării noii sale piese. În videoclip apare artista cântând, iar în spatele ei se află o rochie de mireasă care este mistuită de flăcări, iar scena cu puternic impact emoțional a stârnit imediat numeroase reacții și interpretări. Mulți s-au întrebat dacă mesajul transmis are legătură cu divorțul de Valentin Sanfira și dacă artista încearcă să transmită ceva prin intermediul noului său proiect muzical.

Codruța Filip a ars rochia de mireasă

Codruța Filip: „A fost un moment cu un impact emoțional destul de puternic”

Noua melodie se numește „La nunta ta”, iar imaginile din videoclip au devenit virale rapid. Fanii acesteia au analizat fiecare cadru și au încercat să descifreze mesajul ascuns din spatele scenei în care rochia de mireasă arde spectaculos.

Comentariile nu au întârziat să apară. Mulți au complimentat-o pe artistă, au încurajat-o să privească spre viitor și i-au transmis numeroase mesaje de susținere. Unii au mers chiar mai departe și au întrebat-o dacă rochia căreia i-a dat foc este chiar cea purtată la propria nuntă. Dar în realitate, este vorba despre o altă ținută, folosită specila pentru filmări.

Pentru că imaginile au ridicat numeroase semne de întrebare, CANCAN.RO a contactat-o pe Codruța Filip pentru a afla povestea din spatele piesei care promite să emoționeze mii de femei.
Artista susține că melodia nu are legătură directă cu viața personală, însă recunoaște că a rezonat puternic cu mesajul transmis.

CANCAN.RO: Care este povestea din spatele piesei pe care urmeză să o lansezi?

Codruța Filip: Este o piesă pe care am primit-o cu ceva timp în urmă, nu de mult, recent, și cu care am rezonat într-o oarecare măsură. Mi-a plăcut, are un mesaj foarte puternic. Tocmai de asta m-am și gândit inițial dacă pot să o cânt sau nu, pentru că este destul de intensă, să zic așa. Transmite multe, are un mesaj greu, dar nu are legătură cu viața mea personală, e pur și simplu o piesă pe care eu am apreciat-o și care mie personal îmi place foarte mult. Și mi se pare extraordinar de bună și poate cu care rezonează foarte multe femei în general.

CANCAN.RO: A fost dificil din punct de vedere emoțional să filmezi acel moment în care ai ars rochia de mireasă?

Codruța Filip: A fost un moment cu un impact emoțional destul de puternic, dar totodată un moment care a transmis foarte mult, zic eu. Și o să vedeți în videoclipul oficial când va apărea.

CANCAN.RO: Ce mesaj ai vrut să transmiți prin acea imagine?

Codruța Filip: Cred că am pus accent pe încheierea unui capitol din viața unei femei, în general.

CANCAN.RO: Ce crezi că doare mai mult în general: despărțirea sau faptul că persoana cealaltă și-a reluat viața? Este o întrebare generală.

Codruța Filip: Cred că ambele. Sunt etape prin care unii dintre noi trecem la un moment dat și care cumva ne marchează într-un fel sau altul. Este imposibil să nu se întâmple asta. Dar peste care trebuie să trecem cu fruntea sus, cu capul sus și să fim puternici în general și să reușim să ne găsim calea în viață. Și să ne regăsim.

CANCAN.RO: Te-ai gândit că această scenă va stârni multe reacții și interpretări?

Codruța Filip: Da, m-am gândit! Dar totodată rezona foarte bine cu mesajul piesei.

CANCAN.RO: Ai primit deja mesaje de la oameni?

Codruța Filip: Da, foarte multe comentarii. Și foarte multe comentarii la care am și răspuns, pe care le-am și citit, le-am apreciat. Oameni care au înțeles mesajul piesei. Oameni care au rezonat cu ce am transmis. Bine, momentan a apărut doar refrenul. Și a fost de impact. Și mă bucur, știi că până la urmă asta face un artist, știi? Transmite sentimente, trăire, emoții. Și asta e important, să ajungă la inimile oamenilor. Că e un mesaj mai trist, că e un mesaj mai vesel. Și asta este, toate fac parte din viață.

Codruța Filip, despre asemănarea piesei lui Valentin Sanfira

Coincidență sau nu, și Valentin Sanfira pregătește lansarea unei piese în care apare aceeași scenă, dar cu piese vestimentare diferite. În imaginile apărute până acum, o cămașă este cuprinsă de flăcări. Întrebată de CANCAN.RO, dacă știe de această asemănare, Codruța Filip a avut o reacție neașteptată.

CANCAN.RO: Știi că și Valentin urmează să lanseze o piesă asemănătoare, în imaginile din videoclip arde o cămașă.

Codruța Filip: Nu știu, pentru că nu îl urmăresc. Am aflat asta de la tine. Eu pur și simplu îmi continui activitatea. Lansez muzică frumoasă, muzică bună. Nu știu ce se întâmplă în rest. Eu îmi lansez proiecte în continuare. Viața merge mai departe, iar eu ma ocup de muzica mea.

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