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O localitate din România rămâne fără apă pe timpul nopții. Programul restricțiilor

De: Denisa Crăciun 03/08/2026 | 23:10
O localitate din România rămâne fără apă pe timpul nopții. Programul restricțiilor
Localitatea din România în care se sistează apa pe timpul nopții / Sursa foto: Pexels
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În ultima perioadă, seceta a făcut ravagii în România. Din acest motiv, autoritățile au început să ia măsuri importante. Compania de apă RAJA Constanța a anunțat raționalizarea apei într-o localitate, devenind astfel prima din țară în care furnizarea va fi sistată complet pe timpul nopții.

Seceta aduce după sine un consum ridicat de apă. Din cauza utilizării excesive, umplerea rezervoarelor de înmagazinare a avut de suferit. De aceea, compania de apă RAJA Constanța a luat decizia de a sista complet furnizarea apei pe timpul nopții în localitatea Mihail Kogâlniceanu. În acest moment, este singura localitate din țară care a impus o măsură atât de drastică.

O localitate din România rămâne fără apă pe timpul nopții

Reprezentanții companiei au explicat că debitele de apă pompate în Mihail Kogâlniceanu au crescut semnificativ, iar consumul excesiv a epuizat stocul necesar pentru distribuția continuă. Pentru a preveni avarii majore, oficialii au decis ca în intervalul orar 22:00-06:00 să oprească furnizarea complet.

Pe de altă parte, pe parcursul zilei, alimentarea cu apă se va desfășura normal, însă măsura impusă va fi menținută până când consumul va reveni la valori sustenabile. Așadar, până în acest moment, nu se cunosc detalii exacte cu privire la o dată la care locuitorii vor beneficia din nou de apă pe timpul nopții.

Ce nu au voie să facă localnicii

De asemenea, compania vine cu o serie de sfaturi pentru locuitori. Operatorul le recomandă abonaților să își asigure rezerve minime de apă pentru uz casnic, însă spune că utilizarea în alte scopuri care nu sunt necesare nu este permisă.

Folosirea apei în alte scopuri decât cel menajer – cum ar fi irigarea grădinilor, umplerea piscinelor, spălarea curților, teraselor sau a altor suprafețe exterioare – contravine contractului de furnizare și conduce la creșterea consumului peste capacitatea maximă a sistemelor, ceea ce agravează situația, a transmis RAJA.

Legislația este foarte strictă și asta pentru că apa potabilă distribuită prin rețelele publice este destinată satisfacerii nevoilor gospodărești ale localnicilor și stingerii incendiilor. În plus, satisfacerea cerințelor populației și animalelor este prioritară față de orice altă folosință.

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