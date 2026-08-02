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Este mai bine să speli vasele de mână sau la mașina de spălat? Ce variantă consumă mai puțină apă

De: Daniel Matei 02/08/2026 | 08:40
Este mai bine să speli vasele de mână sau la mașina de spălat? Ce variantă consumă mai puțină apă
Sursa foto: Shutterstock
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Mulți cred că spălatul vaselor de mână este mai economic decât folosirea mașinii de spălat vase. Totuși, specialiștii spun că această idee este, în cele mai multe cazuri, un mit.

Potrivit experților citați de Better Homes & Gardens, o mașină de spălat vase modernă consumă, de regulă, mai puțină apă și poate fi chiar mai eficientă din punct de vedere energetic decât spălatul manual, mai ales atunci când este folosită corect.

Ce metodă consumă mai puțină apă

Specialiștii explică faptul că o mașină de spălat vase modernă folosește aproximativ 11-15 litri de apă pentru un ciclu complet, în timp ce spălatul manual poate consuma de două sau chiar de trei ori mai mult, mai ales dacă apa curge continuu de la robinet. Chiar și atunci când chiuveta este umplută cu apă, consumul rămâne, de regulă, mai mare decât în cazul unui program de spălare al mașinii.

Dar energia?

Deși mașina de spălat vase folosește energie electrică, aceasta încălzește apa mult mai eficient decât o face, în mod obișnuit, un robinet cu apă caldă. În plus, programele Eco disponibile pe majoritatea modelelor noi reduc atât consumul de apă, cât și pe cel de electricitate.

Experții recomandă însă ca mașina să fie pornită doar atunci când este aproape plină, pentru ca resursele folosite la fiecare ciclu să fie utilizate cât mai eficient.

Există și situații în care spălatul de mână este mai bun

Chiar dacă mașina de spălat vase este mai eficientă în majoritatea cazurilor, anumite obiecte ar trebui spălate manual. Printre acestea se numără cuțitele de calitate, vasele din lemn, tigăile din fontă, cristalul sau obiectele foarte delicate, care se pot deteriora din cauza temperaturilor ridicate și a detergentului folosit în mașină.

Concluzia experților este că, pentru o încărcătură completă de vase, mașina de spălat vase este, în general, alegerea mai eficientă, atât din punctul de vedere al consumului de apă, cât și al celui de energie. Spălatul manual rămâne util doar pentru articolele sensibile sau atunci când este vorba despre foarte puține vase care nu justifică pornirea unui ciclu complet.

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