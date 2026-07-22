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Sunt tabletele cea mai eficientă soluție pentru mașina de spălat vase? Explicația specialiștilor

De: Daniel Matei 22/07/2026 | 07:40
Sunt tabletele cea mai eficientă soluție pentru mașina de spălat vase? Explicația specialiștilor
Sursa foto: Shutterstock
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Tabletele pentru mașina de spălat vase sunt preferate de mulți datorită faptului că sunt ușor de utilizat și nu necesită dozare. Totuși, specialiștii atrag atenția că eficiența detergentului nu depinde neapărat de forma în care este comercializat, ci de ingredientele pe care le conține și de modul în care este folosit.

Potrivit Better Homes & Gardens, tabletele reprezintă o opțiune practică și eficientă, însă nu sunt automat superioare detergenților lichizi sau pudră. Expertul Tanu Grewal explică faptul că performanța unui detergent este determinată în primul rând de formula sa.

Ingredientele sunt cele care fac diferența

Specialiștii recomandă alegerea unui detergent care conține agenți de degresare, enzime capabile să descompună resturile alimentare, agenți de înălbire și acid citric. Acesta din urmă este deosebit de util în locuințele unde apa este dură, deoarece contribuie la îndepărtarea depunerilor de calcar și reduce apariția petelor de pe pahare și veselă.

Avantajele și dezavantajele tabletelor

Principalul avantaj al tabletelor este că sunt predozate, eliminând riscul folosirii unei cantități prea mari sau prea mici de detergent. În plus, multe produse includ și agenți pentru clătire sau alte ingrediente care contribuie la uscarea și strălucirea vaselor.

Pe de altă parte, detergenții lichizi și cei sub formă de pudră permit ajustarea cantității folosite în funcție de gradul de murdărie al vaselor și pot reprezenta o variantă mai economică. În unele cazuri, acestea generează și mai puține deșeuri de ambalaj decât tabletele ambalate individual.

Nu uita să cureți și mașina de spălat vase

Experții subliniază că nici cel mai performant detergent nu poate compensa o mașină de spălat vase neîntreținută. Curățarea periodică a filtrului și a interiorului aparatului ajută la prevenirea depunerilor de grăsime, a calcarului și a mirosurilor neplăcute, contribuind la menținerea eficienței aparatului pe termen lung.

Specialiștii spun că nu există un tip de detergent potrivit pentru toate situațiile. Alegerea ar trebui făcută în funcție de calitatea apei, gradul de murdărie al vaselor și frecvența utilizării mașinii de spălat vase. În același timp, întreținerea regulată a aparatului influențează rezultatele la fel de mult ca detergentul folosit.

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