Cum cureți rapid grăsimea de pe pereții din bucătărie. Cele 4 metode recomandate de experți

Grăsimea depusă pe pereții din bucătărie nu este doar inestetică, ci și un magnet pentru praf și murdărie. Specialiștii în curățenie spun că nu este nevoie de produse agresive sau de frecat intens pentru a reda aspectul curat al pereților.

Secretul este să alegi metoda potrivită și să ții cont de tipul de finisaj al peretelui. În timpul gătitului, mai ales dacă prăjești des, particulele fine de ulei ajung pe pereți și formează în timp un strat lipicios. Acesta atrage praful și devine tot mai greu de îndepărtat dacă este lăsat prea mult timp.

Potrivit experților citați de Real Simple, există patru metode eficiente prin care poți elimina grăsimea fără să deteriorezi vopseaua.

Apa caldă este suficientă pentru petele proaspete

Dacă stropii de ulei sunt recenți, este suficient să ștergi zona cu o lavetă din microfibră umezită în apă caldă. Curățarea imediată împiedică depunerea grăsimii și reduce nevoia unor soluții mai puternice ulterior.

Detergentul de vase, cea mai sigură soluție

Pentru petele persistente, specialiștii recomandă câteva picături de detergent de vase amestecate cu apă caldă. Soluția trebuie aplicată cu o lavetă moale din microfibră, fără a freca excesiv.

Experții atrag atenția că tipul de vopsea contează. Pereții cu finisaj mat sunt mai sensibili la frecare și umezeală, în timp ce finisajele satinate sau lucioase suportă mai bine curățarea.

Degresanții trebuie folosiți cu grijă

Atunci când stratul de grăsime este vechi și gros, poate fi necesar un degresant special pentru bucătărie. Produsele de acest tip dizolvă rapid depunerile, însă este recomandat să fie testate mai întâi într-o zonă puțin vizibilă, deoarece unele pot afecta finisajul pereților.

Bicarbonatul și oțetul

Pentru cei care preferă soluțiile naturale, experții recomandă o pastă obținută din bicarbonat de sodiu și apă, aplicată doar pe petele dificile. O altă variantă este o soluție de oțet alb diluat, însă aceasta trebuie testată înainte pe o porțiune ascunsă, deoarece anumite tipuri de vopsea pot reacționa la aciditate.

Specialiștii subliniază că, indiferent de metoda aleasă, trebuie evitată folosirea unei cantități mari de apă sau frecarea agresivă. Acestea pot deteriora vopseaua și pot întinde grăsimea pe o suprafață mai mare.

CITEȘTE ȘI:

Ce lucruri din casă ar trebui spălate întotdeauna cu apă fierbinte. Lista recomandată de experți

Ingredientul banal care te ajută să scoți prosoapele mai curate și mai moi din mașina de spălat. Nu e oțetul