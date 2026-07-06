Mihaela Bilic explică de ce nu este suficient să mâncăm sănătos. Detaliul pe care mulți români îl ignoră când își aleg alimentele

Medicul nutriționist Mihaela Bilic atrage atenția asupra unui aspect esențial pe care mulți români îl trec cu vederea atunci când încearcă să adopte un stil de viață sănătos. Nu este suficient ca un aliment să fie bogat în vitamine și minerale, spune specialistul. La fel de important este modul în care organismul reușește să absoarbă și să folosească acești nutrienți, un proces influențat de ceea ce specialiștii numesc biodisponibilitate și matrice alimentară.

Nu este suficient ca un aliment să fie sănătos

Mulți consumatori aleg produsele uitându-se doar la eticheta nutrițională și la lista de vitamine sau minerale. Mihaela Bilic explică însă că valoarea reală a unui aliment nu este dată doar de ceea ce conține, ci și de cât de eficient poate organismul să profite de acei nutrienți.

„NU este suficient doar să consumăm alimente sănătoase. Chiar dacă alegem alimente bogate în vitamine, minerale și alte substanțe nutritive, nu contează doar nutrienții prezenți într-un produs, ci cât de bine poate organismul să îi absoarbă și să îi utilizeze. Specialiștii atrag atenția asupra unor noi parametri esențiali: biodisponibilitatea și matricea alimentară. Acestea influențează direct valoarea reală a unui produs și modul în care contribuie activ la sănătatea consumatorului. Presupunem că, dacă un aliment conține vitamine sau minerale, organismul va beneficia automat de acestea. În realitate, lucrurile sunt mai complicate.”

Ce înseamnă, de fapt, biodisponibilitatea

Potrivit nutriționistului, simpla prezență a unui nutrient într-un aliment nu garantează că acesta va fi folosit eficient de organism. Absorbția depinde de numeroși factori, inclusiv de structura produsului și de modul în care ingredientele interacționează între ele.

„Biodisponibilitatea reprezintă procentul care este absorbit de organism și utilizat pentru funcțiile biologice. Procesul depinde de numeroși factori: compoziția alimentului, interacțiunile dintre ingrediente, structura în care nutrienții sunt integrați. Simpla prezență a unui nutrient într-un produs nu garantează automat beneficiile asociate acestuia.”

Matricea alimentară poate face diferența

Mihaela Bilic spune că un alt concept important este matricea alimentară, adică modul în care sunt organizate componentele unui aliment. Nu contează doar ingredientele, ci și felul în care acestea sunt integrate în structura produsului.

„Matricea alimentară descrie structura fizică a unui aliment, modul în care sunt organizate componentele sale și relațiile dintre nutrienți: fibre, proteine, grăsimi și alți compuși bioactivi. Practic, nu contează doar ingredientele unui produs, ci și modul în care acestea sunt integrate în structura sa.”

Alimentele naturale și cele procesate nu sunt valorificate la fel de organism

Specialistul subliniază că două produse pot avea, teoretic, aceeași compoziție nutritivă, însă organismul le poate utiliza în mod complet diferit. Structura alimentului influențează digestia și, implicit, absorbția substanțelor nutritive.

„Este mare diferența dintre un aliment consumat în forma sa naturală și unul intens procesat: ambele pot conține aceiași nutrienți, dar organismul îi folosește diferit. Experții susțin că densitatea și organizarea matricei alimentare influențează puternic digestia.”

De ce fierul din carne este absorbit mai bine decât cel din plante

Mihaela Bilic oferă și exemple concrete pentru a explica diferențele de biodisponibilitate dintre alimentele de origine animală și cele vegetale. În cazul unor minerale și vitamine, sursa din care provin influențează semnificativ gradul de absorbție.

„Diferențele de biodisponibilitate sunt observate și când comparăm sursele vegetale și cele animale. De exemplu, fierul provenit din carne este absorbit mai eficient decât fierul din plante, lucru valabil și pentru anumite vitamine și aminoacizi. În cazul cerealelor și leguminoaselor boabe, unele substanțe nutritive pot fi legate de compuși care împiedică absorbția, cei mai cunoscuți sunt fitații din semințe și cereale.”

Mesajul final al Mihaelei Bilic

În concluzie, medicul atrage atenția că alimentația sănătoasă nu înseamnă doar produse îmbogățite cu vitamine sau minerale. Contează la fel de mult modul în care acestea sunt integrate în aliment și capacitatea organismului de a le valorifica.

„În concluzie nu mai este suficientă simpla adăugare de vitamine, minerale sau fibre într-un produs. La fel de important este modul în care acestea sunt integrate și cum vor fi absorbite de organism. Înțelegerea relației dintre structura alimentelor și biodisponibilitatea nutrienților face diferența dintre un produs care promite beneficii și unul care le oferă cu adevărat.”

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