Specialista în nutriție Mihaela Bilic a vorbit despre amidonul rezistent, care este un carbohidrat cu care se hrănesc bacteriile benefice din intestin. În ce alimente se găsește? Află detalii!

De ce trebuie să consumăm amidon rezistent

Medicul primar în diabet și nutriție a vorbit despre amidonul rezistent, cum se obține și ce beneficii are pentru sănătatea corpului nostru. Într-o postare pe Facebook, aceasta le-a explicat urmăritorilor săi că este un carbohidrat cu beneficii pentru intestin. Acesta hrănește bacteriile care locuiesc acolo și care se asigură că suntem sănătoși.

Mihaela Bilic susține că amidonul rezistent se poate găsi în salată orientală, orez de la sushi și salată de paste. Acest carbohidrat se obține după fierberea și răcirea cartofului, a orezului sau a pastelor. Acesta mai poate fi găsit și în banane verzi.

„Ce au în comun salata orientală, orezul de la sushi și salata de paste? Amidon rezistent, adică o formă de carbohidrat cu care se hrănesc bacteriile benefice din intestin. Amidon rezistent găsim în bananele verzi și în cartofi, paste făinoase sau orez, care după ce au fost fierte sunt lăsate să se răcească”, începe medicul nutriționist lecția de sănătate.

Cum se obține amidonul rezistent

În continuare, specialista în nutriție a explicat și cum putem obține acasă amidon rezistent. Tot ce trebuie să facem este să fierbem alimentele enumerate mai sus – paste, orez, cartofi – și să le lăsăm să se răcească. După acest proces, amidonul devine o substanță rezistentă la digestie și apare efectul prebiotic.

Ba mai mult, Mihaela Bilic susține că aceste alimente consumate reci îngrașă mai puțin decât cele calde. Pe scurt, scade numărul de calorii consumate și nu trebuie să ne mai facem mustrări de conștiință după ce consumăm o porție de paste.

„Prin răcire, amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie. Deci, salata orientală și orezul de la sushi îngrașă mai puțin și au efect prebiotic”, susține specialista.

Mihaela Bilic, despre prebiotice

În continuare, medicul a vorbit pe scurt despre prebiotice și importanța lor. Acestea sunt niște glucide cunoscute și ca fibre alimentare ce hrănesc bacteriile bune din corp.

„Ce înseamnă prebiotice? Sunt glucide cu lanț scurt cunoscute sub numele de fibre alimentare, o categorie de carbohidrați pe care nu îi putem digera, dar care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Microbiota se hrănește cu liliacee și asteracee. Prazul și sparanghelul sunt liliacee, iar andivele și anghinarea sunt asteracee. Și alcoolii de zahăr de tipul xylitol, din guma de mestecat, au efect prebiotic”, susține Mihaela Bilic pe Facebook.

Pe scurt, unele alimente pe care corpul uman nu le poate digera ajung în colon, unde hrănesc flora microbiană. Bacteriile bune de aici se hrănesc cu fibre și carbohidrați, potrivit specialistei.

„Alimente pe care nu le putem digera, dar ajung în colon unde sunt fermentate și descompuse de flora microbiană. Bacteriile benefice din intestin “se hrănesc” cu fibre și carbohidrați, adică fix ce evităm noi în dietă de frică să nu ne îngrășăm! Nu toate fibrele au efect prebiotic și nu toți carbohidrații îngrașă! Aflați ce să mâncați ca să fie bine și pentru siluetă și pentru microbiotă!”, și-a concluzionat Mihaela Bilic scurta lecție de nutriție.

Alimente liliacee

În completare, vă prezentăm o listă de alimente liliacee pe care le puteți consuma pentru o microbiotă sănătoasă:

ceapă

ceapă verde

ceapă eșalotă (hașmă)

usturoi

praz

leurdă

sparanghel

Alimente asteracee

Din familia asteracee, reamintim câteva alimente extrem de benefice pentru organism:

salată verde

andive

anghinare

napul porcesc

tarhonul

cicoarea

păpădia

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