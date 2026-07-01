Acasă » Știri » De ce trebuie să consumăm amidon rezistent, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

De ce trebuie să consumăm amidon rezistent, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic

De: Irina Maria Daniela 01/07/2026 | 05:40
De ce trebuie să consumăm amidon rezistent, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
De ce trebuie să consumăm amidon rezistent, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Specialista în nutriție Mihaela Bilic a vorbit despre amidonul rezistent, care este un carbohidrat cu care se hrănesc bacteriile benefice din intestin. În ce alimente se găsește? Află detalii!

De ce trebuie să consumăm amidon rezistent

Medicul primar în diabet și nutriție a vorbit despre amidonul rezistent, cum se obține și ce beneficii are pentru sănătatea corpului nostru. Într-o postare pe Facebook, aceasta le-a explicat urmăritorilor săi că este un carbohidrat cu beneficii pentru intestin. Acesta hrănește bacteriile care locuiesc acolo și care se asigură că suntem sănătoși.

Mihaela Bilic susține că amidonul rezistent se poate găsi în salată orientală, orez de la sushi și salată de paste. Acest carbohidrat se obține după fierberea și răcirea cartofului, a orezului sau a pastelor. Acesta mai poate fi găsit și în banane verzi.

„Ce au în comun salata orientală, orezul de la sushi și salata de paste? Amidon rezistent, adică o formă de carbohidrat cu care se hrănesc bacteriile benefice din intestin. Amidon rezistent găsim în bananele verzi și în cartofi, paste făinoase sau orez, care după ce au fost fierte sunt lăsate să se răcească”, începe medicul nutriționist lecția de sănătate.

Cum se obține amidonul rezistent

În continuare, specialista în nutriție a explicat și cum putem obține acasă amidon rezistent. Tot ce trebuie să facem este să fierbem alimentele enumerate mai sus – paste, orez, cartofi – și să le lăsăm să se răcească. După acest proces, amidonul devine o substanță rezistentă la digestie și apare efectul prebiotic.

Ba mai mult, Mihaela Bilic susține că aceste alimente consumate reci îngrașă mai puțin decât cele calde. Pe scurt, scade numărul de calorii consumate și nu trebuie să ne mai facem mustrări de conștiință după ce consumăm o porție de paste.

„Prin răcire, amidonul se recristalizează și se transformă într-o substanță rezistentă la digestie. Deci, salata orientală și orezul de la sushi îngrașă mai puțin și au efect prebiotic”, susține specialista.

Mihaela Bilic, despre prebiotice

În continuare, medicul a vorbit pe scurt despre prebiotice și importanța lor. Acestea sunt niște glucide cunoscute și ca fibre alimentare ce hrănesc bacteriile bune din corp.

„Ce înseamnă prebiotice? Sunt glucide cu lanț scurt cunoscute sub numele de fibre alimentare, o categorie de carbohidrați pe care nu îi putem digera, dar care hrănesc bacteriile benefice din intestin. Microbiota se hrănește cu liliacee și asteracee.

Prazul și sparanghelul sunt liliacee, iar andivele și anghinarea sunt asteracee. Și alcoolii de zahăr de tipul xylitol, din guma de mestecat, au efect prebiotic”, susține Mihaela Bilic pe Facebook.

Pe scurt, unele alimente pe care corpul uman nu le poate digera ajung în colon, unde hrănesc flora microbiană. Bacteriile bune de aici se hrănesc cu fibre și carbohidrați, potrivit specialistei.

„Alimente pe care nu le putem digera, dar ajung în colon unde sunt fermentate și descompuse de flora microbiană. Bacteriile benefice din intestin “se hrănesc” cu fibre și carbohidrați, adică fix ce evităm noi în dietă de frică să nu ne îngrășăm! Nu toate fibrele au efect prebiotic și nu toți carbohidrații îngrașă! Aflați ce să mâncați ca să fie bine și pentru siluetă și pentru microbiotă!”, și-a concluzionat Mihaela Bilic scurta lecție de nutriție.

Alimente liliacee

În completare, vă prezentăm o listă de alimente liliacee pe care le puteți consuma pentru o microbiotă sănătoasă:

  • ceapă
  • ceapă verde
  • ceapă eșalotă (hașmă)
  • usturoi
  • praz
  • leurdă
  • sparanghel

Alimente asteracee

Din familia asteracee, reamintim câteva alimente extrem de benefice pentru organism:

  • salată verde
  • andive
  • anghinare
  • napul porcesc
  • tarhonul
  • cicoarea
  • păpădia

CITEȘTE ȘI:

Dr. Mihaela Bilic explică ce se întâmplă în creierul nostru când mâncăm cartofi prăjiți

Cum afectează utilizarea injecțiilor GLP-1 industria alimentară, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
Știri
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac”
Știri
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a căzut Testament,…
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru „război al terorii”
Mediafax
Român arestat în Germania pentru TERORISM DE EXTREMĂ DREAPTĂ. Acuzat de planuri pentru...
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele a fost atacat cu un briceag. Cine e agresorul și ce mesaj i-a transmis fostului preot aflat în arest
Gandul.ro
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele...
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere într-un cadru spectaculos
Prosport.ro
Ioana Țiriac, apariție exotică! Moștenitoarea imperiului Țiriac s-a afișat cu abdomenul la vedere...
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care ar fi vizat un miliardar ucrainean
Adevarul
Mihaela Rădulescu, mesaj pe rețelele sociale după atacul cu bombă din Monaco care...
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela și cum a rezistat Chile unor seisme mult mai puternice
Digi24
De ce s-au prăbușit așa de multe clădiri în timpul cutremurelor din Venezuela...
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Mediafax
Mihaela Rădulescu, mesaj după noaptea de GROAZĂ din Monaco
Parteneri
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în costum de baie
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, imagini spectaculoase din vacanța în Grecia. Prezentatoarea a cucerit fanii cu apariția în...
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport.ro
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l văd teafăr. Grija m-a îmbătrânit cu zece ani”
Click.ro
Marina Almășan, în lacrimi de bucurie! Fiul din Dubai s-a întors acasă: „Sunt fericită să-l...
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi 24
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor.ro
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce...
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ea e femeia cu care ți-am zis că-ți fac lipeala!
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
go4it.ro
Toți șoferii care poartă un smartwatch trebuie să știe acest lucru
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Descopera.ro
În care religie nu ai voie să mănânci cartofi?
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Go4Games
Exemplarele fizice de GTA VI nu vor putea fi activate în România?
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele a fost atacat cu un briceag. Cine e agresorul și ce mesaj i-a transmis fostului preot aflat în arest
Gandul.ro
Scene sângeroase în fața casei lui Pomohaci. Bodygardul care îi știe toate secretele a fost...
Tags:
ULTIMA ORĂ
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
A confundat BAC-ul cu NUBA! Cum s-a putut îmbrăca un elev din Mehedinți la Bacalaureat
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a ...
Replica virală a acestui elev din Drobeta Turnu-Severin, după proba la română de la BAC: „Mi-a căzut Testament, pe care și urmează să mi-l fac”
Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai
Geanina Obreja de la „Insula iubirii” și-a schimbat look-ul radical! Nu mai arată cum o știai
BANC | Câinele lui Bulă
BANC | Câinele lui Bulă
Tensiuni în familia regală: Kate Middleton, „profund trădată” de Regele Charles după acordul ...
Tensiuni în familia regală: Kate Middleton, „profund trădată” de Regele Charles după acordul cu Harry
Horoscop rune azi, 1 iulie 2026. Zodia Scorpion trebuie să renunțe la iubirea pentru lucrurile materiale
Horoscop rune azi, 1 iulie 2026. Zodia Scorpion trebuie să renunțe la iubirea pentru lucrurile materiale
Vezi toate știrile