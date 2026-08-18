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Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 17:11
Dima a renunțat la facultate și a devenit milionar! Pasiunea care i-a schimbat radical viața
Un tânăr a devenit milionar datorită jocurilor video / Sursa foto: yahoo.com
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Un tânăr a renunțat la facultate pentru a se dedica jocurilor video și, în loc să își construiască o carieră tradițională, a ajuns milionar. Dima Beseda este astăzi un om de afaceri cunoscut, iar după succesul obținut în industria gamingului și-a îndreptat atenția către un alt domeniu în plină dezvoltare, inteligența artificială.

Povestea lui Dima Beseda este una neobișnuită și arată cum o pasiune privită cu neîncredere de cei din jur se poate transforma într-o afacere profitabilă. Acesta a povestit pentru Yahoo.com că pasiunea pentru tehnologie a început încă din copilărie, după ce tatăl său a adus un computer în casă când avea doar trei ani.

La 13 ani, a descoperit World of Warcraft, iar jocul a devenit rapid principala sa preocupare. Deși avea rezultate bune la școală și chiar obținuse o bursă, odată ajuns la facultate a început să lipsească de la cursuri pentru a petrece mai mult timp în joc. În cele din urmă, a abandonat universitatea, decizie care i-a dezamăgit profund părinții.

Sursa foto: Pexels

Tânărul a devenit milionar datorită jocurilor

Pentru o perioadă, Dima Beseda a lucrat la McDonald’s, însă experiența nu a durat mult. Un jucător profesionist de hochei din Rusia l-a contactat și i-a propus să îi folosească personajul din World of Warcraft pentru a-i crește performanțele în joc. După doar două nopți de muncă, tânărul a câștigat cât salariul său lunar de la fast-food.

Ulterior, a început să comercializeze obiecte virtuale contra cost și ajunsese să obțină aproximativ 2.500 de dolari pe lună. Din aceste activități au apărut, mai târziu, companiile Overgear și LF Group.

În jurul vârstei de 27 de ani, Dima Beseda și-a dat seama că devenise milionar. Spune însă că banii nu au fost niciodată obiectivul principal, familia fiind cea care i-a oferit stabilitate și l-a ajutat să rămână cu picioarele pe pământ. În prezent acesta investește în inteligența artificială, un domeniu în creștere.

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