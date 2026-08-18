Primele imagini de la ”Burlacii: Foc în Paradis”. Cum arată casa în care vor locui concurenții emisiunii de la Pro TV

Nu mai este mult până când Pro TV va aduce în fața telespectatorilor un nou format, care promite multe. Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis va avea premiera în data de 14 septembrie. Însă, până la debutul show-ului, Adelina Pestrițu le-a prezentat fanilor câteva imagini de pe platourile de filmare. Cum arată casa în care Burlacii vor locui?

Adelina Pestrițu revine pe micile ecrane în postura de prezentatoare, iar show-ul la cârma căruia se va afla se anunță unul incendiar. Filmările au avut loc în Turcia, iar acum fanii au avut șansa să vadă unde vor locui Burlacii care pășesc în aventura de la Pro TV.

Cum arată casa în care Burlacii vor locui?

Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis va urmări poveștile a 13 concurenți, care pornesc într-o experiență romantică, într-o vilă spectaculoasă, cu speranța că își vor găsi sufletul pereche. Însă, pe parcursul competiției, relațiile vor fi puse la încercare de eliminări, dar și de apariția unor noi participanți, care vor schimba dinamica grupului și vor crea situații imprevizibile.

Timp de cinci săptămânii concurenții au șansa să își creeze conexiuni solide și să se apropie cât mai mult de câștigarea premiului. În ceea ce îi privește pe Burlacii show-ului, aceștia au la dispoziție o vilă grandioasă în care vor locui.

Recent, Adelina Pestrițu a postat în mediul online câteva imagini cu vila de lux în care aceștia o să locuiască. Locuința este una modernă, impresionantă și va adăposti timp de cinci săptămâni povești interesante.

„Primele imagini din casa Burlacilor!! Curioși?”, a scris Adelina Pestrițu în mediul online.

Cei care așteaptă cu nerăbdare debutul show-ului au fost încântați de imaginile văzute și abia așteaptă marea premieră din data de 14 septembrie. În Burlacii: Foc în Paradis, concurenții primesc șansa de a începe o nouă poveste. Se cunosc, flirtează, formează conexiuni și încearcă să descopere cine merită încrederea lor.

Însă, pe măsură ce competiția avansează, relațiile sunt puse la încercare, apar noi concurenți, iar o alegere făcută într-o seară poate avea consecințe a doua zi. Ceremonia Trandafirilor este unul dintre momentele-cheie ale competiției: trandafirul înseamnă șansa de a rămâne, iar lipsa lui înseamnă plecarea acasă.

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Foto: Captură Instagram