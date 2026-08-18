Acasă » Știri » Primele imagini de la ”Burlacii: Foc în Paradis”. Cum arată casa în care vor locui concurenții emisiunii de la Pro TV

Primele imagini de la ”Burlacii: Foc în Paradis”. Cum arată casa în care vor locui concurenții emisiunii de la Pro TV

De: Alina Drăgan 18/08/2026 | 17:40
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nu mai este mult până când Pro TV va aduce în fața telespectatorilor un nou format, care promite multe. Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis va avea premiera în data de 14 septembrie. Însă, până la debutul show-ului, Adelina Pestrițu le-a prezentat fanilor câteva imagini de pe platourile de filmare. Cum arată casa în care Burlacii vor locui?

Adelina Pestrițu revine pe micile ecrane în postura de prezentatoare, iar show-ul la cârma căruia se va afla se anunță unul incendiar. Filmările au avut loc în Turcia, iar acum fanii au avut șansa să vadă unde vor locui Burlacii care pășesc în aventura de la Pro TV.

Cum arată casa în care Burlacii vor locui?

Emisiunea Burlacii: Foc în Paradis va urmări poveștile a 13 concurenți, care pornesc într-o experiență romantică, într-o vilă spectaculoasă, cu speranța că își vor găsi sufletul pereche. Însă, pe parcursul competiției, relațiile vor fi puse la încercare de eliminări, dar și de apariția unor noi participanți, care vor schimba dinamica grupului și vor crea situații imprevizibile.

Timp de cinci săptămânii concurenții au șansa să își creeze conexiuni solide și să se apropie cât mai mult de câștigarea premiului. În ceea ce îi privește pe Burlacii show-ului, aceștia au la dispoziție o vilă grandioasă în care vor locui.

Recent, Adelina Pestrițu a postat în mediul online câteva imagini cu vila de lux în care aceștia o să locuiască. Locuința este una modernă, impresionantă și va adăposti timp de cinci săptămâni povești interesante.

„Primele imagini din casa Burlacilor!! Curioși?”, a scris Adelina Pestrițu în mediul online.

Cum arată casa în care Burlacii vor locui? /Foto: Captură Instagram

Cei care așteaptă cu nerăbdare debutul show-ului au fost încântați de imaginile văzute și abia așteaptă marea premieră din data de 14 septembrie. În Burlacii: Foc în Paradis, concurenții primesc șansa de a începe o nouă poveste. Se cunosc, flirtează, formează conexiuni și încearcă să descopere cine merită încrederea lor.

Însă, pe măsură ce competiția avansează, relațiile sunt puse la încercare, apar noi concurenți, iar o alegere făcută într-o seară poate avea consecințe a doua zi. Ceremonia Trandafirilor este unul dintre momentele-cheie ale competiției: trandafirul înseamnă șansa de a rămâne, iar lipsa lui înseamnă plecarea acasă.

 

CITEȘTE ȘI:

Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis și cu ce se ocupă: „Un bonus extraordinar”

Cine este Karim Chaker de la Burlacii: Foc în paradis. Cu ce se ocupă concurentul

 

Foto: Captură Instagram

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
Știri
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Știri
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi 24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la ...
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia
Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini ...
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât de benefică poate fi
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: ...
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: „E al meu”
Laura Andreșan, dezvăluirea momentului despre Liviu Vârciu. E în topul bărbaților din viața ei: ...
Laura Andreșan, dezvăluirea momentului despre Liviu Vârciu. E în topul bărbaților din viața ei: ”Era foarte jucăuș”
Vezi toate știrile