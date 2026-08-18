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Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis și cu ce se ocupă: „Un bonus extraordinar”

De: Irina Maria Daniela 18/08/2026 | 13:14
Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis și cu ce se ocupă. Sursa foto: Facebook PRO TV
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Pe data de 14 septembrie, emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” va debuta în grila de toamnă a postului PRO TV. Printre concurenții care se vor bate pentru marele premiu se numără și Cristina Ionașcu. Află mai multe detalii despre tânără!

Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii

Tânăra are 26 de ani, s-a născut pe 11 iunie 2000, este zodia Gemeni și locuiește în Cluj-Napoca. Lucrează ca hostess și model pentru ședințe foto sau defilări pe podium. În anul 2024, a obținut premiul 3 la Miss România The Crown Cluj-Napoca.

Se recomandă pe Facebook „creator digital” și a reușit să-și creeze o comunitate mică de 5,500 de urmăritori. Pe Instagram are 5.800 de followers și speră ca, după apariția la TV, aceste cifre să mai crească.

În timpul liber, Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis” adoră să călătorească, mai ales în locații exotice unde poate să-și etaleze formele în ținute sumare, să se bronzeze și să înoate. Concurenta de la PRO TV pare să se distreze mereu alături de gașca de prieteni pe la diverse concerte și festivaluri.

De ce a acceptat provocarea Paradisului?

Cristina Ionașcu de la „Burlacii: Foc în Paradis” a acceptat provocarea din Turcia pentru a avea parte de expunere și pentru experiența de viață pe care o va acumula. Nu a venit cu gândul de a se îndrăgosti, dar nu exclude această posibilitate dacă va întâlni un bărbat pe gusturile ei. A venit în emisiune fără o strategie anume, dorind să vadă unde o va purta această experiență inedită.

„Mă las dusă unde mă duce viața”, a mărturisit Cristina pentru PRO TV.

Ce își dorește Cristina de la un bărbat

Pentru ea, Paradisul va fi o experiență unică și, dacă își va întâlni aici iubirea, o consideră „un bonus extraordinar”. Vrea ca experiența aceasta să fie trăită din plin, fără ca lucrurile să fie grăbite sau forțate.

Un posibil partener de viață trebuie să fie amuzant, să o respecte, să fie inteligent și atent cu propria persoană. Evident, își dorește ca acesta să aibă și o situație financiară bună.

Concurenta va fi nevoită să-și construiască relații sub presiunea competiției, într-un cadru cât se poate de exotic. Va fi nevoită să fie și vigilentă, ca nu cumva conexiunile formate să se destrame și să nu fie eliminată din emisiune.

Când începe Burlacii: Foc în Paradis

Emisiunea de la PRO TV va debuta pe 14 septembrie pe TV și în online. Este prezentată de Adelina Pestrițu, fostă prezentatoare Kanal D, și oferă un premiu în valoare de 50.000 de euro.

În cadrul competiției vor intra 13 concurenți care își caută jumătatea. Vor fi nevoiți să formeze cupluri cu o conexiune reală, singurul mod prin care vor rămâne în competiție. Alianțele formate vor fi puse la încercare de tentații.

Pe parcursul edițiilor, cei eliminați vor fi înlocuiți de noi concurenți care vor încerca să destrame relațiile amoroase deja formate sau alianțele dintre concurenți. Cine nu va primi un trandafir la ceremoniile de eliminare va fi nevoit să părăsească experiența din Turcia.

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