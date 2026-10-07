Drama cu care trăiește o concurentă de la „Burlacii: Foc în Paradis” de la vârsta de 14 ani: „Mi-au furat inocența”

O fostă concurentă din emisiunea „Burlacii: Foc în Paradis” a vorbit deschis despre o perioadă dureroasă din adolescența sa. În cadrul unui interviu, tânăra a dezvăluit că la doar 14 ani a trecut printr-o experiență traumatică, care i-a afectat profund atât parcursul personal, cât și familia. Mărturisirea vine la ani distanță, vedeta alegând să vorbească public despre unul dintre cele mai dificile momente ale vieții sale.

În aparițiile sale publice, Tina Ulmeanu se prezintă drept o femeie puternică și sinceră, care nu se ferește să vorbească despre iubire, relații sau momentele de vulnerabilitate. În spatele acestei imagini se află însă o experiență dureroasă, pe care bruneta a păstrat-o ascunsă mult timp.

Drama Tinei Ulmeanu de la Burlacii: Foc în Paradis

Când a fost întrebată despre experiența care i-a schimbat cel mai mult viața, Tina Ulmeanu a făcut o dezvăluire dureroasă. Ea a explicat că trauma din adolescență a avut un impact profund asupra sa și asupra familiei, fiind un moment pe care l-a depășit cu greu, inclusiv cu ajutorul terapiei.

„Eu nu mi-am început viața sexuală normal în perioada adolescenței și mi-a impactat foarte mult familia și mai ales pe mine. Am stat ani de zile în terapie și de acolo cumva traiectoria și aura mea originală s-au distrus”, a mărturisit Tina, pentru Click.

Experiența s-a petrecut pe când avea doar 14 ani. Întrebată direct ce vârstă avea în momentul respectiv, răspunsul său a fost scurt: „14”.

Tânăra spune că acel episod i-a schimbat felul în care privea lumea și a făcut-o să devină mult mai precaută. Cuvintele tatălui său, care consideră că fiicei sale i-a fost răpită inocența, au rămas puternic întipărite în memoria ei.

„Cum spune tata mereu: «Ți-au distrus inocența». Mă rupe rău vorba asta. Mi-au furat inocența și de acolo am început să mă și îndoiesc așa, să mă acopăr cu tot felul de scuturi ca să nu mai trec vreodată prin asta”, a povestit Tina Ulmeanu.

Tina Ulmeanu a mers la terapie mulți ani

Anii care au urmat nu au fost deloc ușori pentru Tina Ulmeanu. Trauma a continuat să-i afecteze viața, iar perioadele de insomnie și amintirile care reveneau constant au împins-o să caute metode greșite de a face față situației.

„Fiind un copil rănit și pierdut, m-am intoxicat și cu tot felul de substanțe la un moment dat, că nu puteam dormi noaptea, aveam flashback-uri și tremuram non-stop”, a povestit ea, subliniind că astfel de alegeri „nu sunt calea cea bună”.

Întrebată dacă cei responsabili au fost trași la răspundere, Tina a răspuns: „Într-o formă sau alta”. Totuși, recunoaște că nu consideră că pedeapsa a fost pe măsura celor întâmplate: „Nu cât ar fi trebuit.”

Astăzi, spune că a reușit să lase în urmă dorința de răzbunare și să se concentreze pe propria vindecare.

„Le-am blocat undeva în minte, amintirile acelea, să pot merge mai departe”, a mărturisit vedeta.

„Trebuie să înveți să te iubești din nou”

După o perioadă îndelungată de terapie și multă muncă interioară, Tina Ulmeanu spune că a reușit să privească diferit trauma prin care a trecut. Totuși, recunoaște că urmările acesteia s-au resimțit puternic în relațiile sale și în felul în care se percepea.

„Lucrurile s-au întâmplat ca eu să fiu omul care sunt astăzi, fie că au fost tragice sau nu”, a spus ea.

Vedeta mărturisește că, pentru o perioadă, și-a pierdut încrederea în propria persoană și nu se mai simțea feminină sau frumoasă.

„Nu mai ai încredere, nu te simți frumoasă, te simți așa ca o rufă (…) și de aia trebuie să înveți să te iubești din nou, că nu ești tu de vină pentru ce s-a întâmplat”, a explicat Tina.

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