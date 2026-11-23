Cuplul format din Bianca Ghiurcă și Prințul Marco a atras atenția la Insula Iubirii. Pe lângă povestea pe care au scris-o în Thailanda, aceștia au ieșit în evidență atât în cadrul emisiunii, cât și pe rețelele sociale cu statutul lor și situația financiară. Deși au punctat că acum duc o viață de lux și nu le lipsește nimic, situația nu a fost mereu la fel de roz pentru ei. În urmă cu ani de zile, cei doi chiar au ajuns pe stradă din cauza problemelor financiare.

Prințul Marco și Bianca și-au început relația în urmă cu 10 ani de zile. S-au cunoscut într-un bar unde șatena lucra și au pornit împreună la drum. La început, cei doi nu aveau nimic și au construit totul împreună. Însă parcursul lor nu a fost unul neapărat ușor, iar aceștia au traversat și perioade critice. Din cauza problemelor financiare, cei doi concurenți de la Insula Iubirii au ajuns în stradă.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă, dați afară din casă

În prezent, Prințul Marco și Bianca duc o viață bună la Roma. Afacerile pe care le au le asigură venituri considerabile și o viață de lux, pe care nu ezită să o prezinte în mediul online. Însă cei doi au avut parte și de momente dificile, atunci când buzunarele nu erau la fel de pline.

Pe vremea când ambii lucrau și se întrețineau doar din salariul primit, aceștia au ajuns în ipostaza în care au fost dați afară din casa în care locuiau cu chirie. Prințul Marco a mărturisit că banii nu le-au mai ajuns pentru a plăti chiria, așa că proprietarul i-a dat afară.

Mai mult, cei doi au ajuns pe străzi, căci nu aveau la ajutorul cui să apeleze. Deși au trecut prin astfel de situații dificile, Marco și Bianca au muncit din greu pentru a se asigura că nu o să le mai lipsească nimic.

„Viața ne-a pus în niște situații foarte grele, în care ea întotdeauna a stat lângă mine. Nu am mai avut bani să plătim chiria, am ajuns împreună să ne dea afară din casă, să stăm pe stradă. Nu mai aveam unde să mergem. Nu puteam să mergem nici la tatăl meu, nici la părinții ei, pentru că nu eram bine văzut. Cu toate astea, am reușit să ne mutăm împreună într-o altă chirie și să plecăm de la zero”, a declarat Prințul Marco, la preselecțiile de la Insula Iubirii 2025.

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