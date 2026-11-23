Cristina Stoicescu a devenit cunoscută în 2007, după ce a câștigat al patrulea sezon al emisiunii „Dansez pentru Tine”, alături de Alex Velea. Miza participării sale a fost una profund personală: strângerea banilor necesari pentru tratamentul soțului său, George, diagnosticat cu acromegalie.

Premiul în valoare de 50.000 de euro obținut în cadrul competiției a fost direcționat către operația și tratamentele de care acesta avea nevoie. Intervenția a fost realizată într-un spital din Germania și a fost considerată un succes.

A intrat în concurs pentru a-și salva soțul

În momentul participării la „Dansez pentru Tine”, Cristina Stoicescu traversa una dintre cele mai dificile perioade din viața sa. Soțul ei, George, fusese diagnosticat cu acromegalie, o afecțiune care determină creșterea excesivă a extremităților corpului și care necesita tratamente costisitoare.

Alături de Alex Velea, Cristina a reușit să câștige cel de-al patrulea sezon al emisiunii de la Pro TV. Cei 50.000 de euro obținuți în urma victoriei au reprezentat șansa familiei de a acoperi costurile intervențiilor medicale necesare.

Cât au costat operația și tratamentele

După încheierea competiției, Cristina Stoicescu a vorbit despre sumele investite în recuperarea soțului său și despre impactul pe care premiul l-a avut asupra familiei.

„Operaţia şi spitalizarea au costat 33.000 de euro, iar şedinţa cu raze gama încă 10.000 de euro. Dacă nu câştigam concursul Dansez pentru Tine, George nu avea absolut nici o şansă”.

Potrivit declarațiilor sale, 33.000 de euro au fost folosiți pentru operație și spitalizare, iar alți 10.000 de euro au acoperit tratamentul cu raze gamma. Intervenția a avut loc în Germania și a oferit rezultatul așteptat.

Viața Cristinei Stoicescu după „Dansez pentru Tine”

La ani distanță de momentul care i-a schimbat viața, Cristina Stoicescu și George au rămas împreună și au devenit părinții unui băiețel, David.

În prezent, George lucrează în domeniul construcțiilor, în timp ce Cristina și-a construit propria afacere în București. Fosta câștigătoare a emisiunii de la Pro TV deține o cofetărie unde pregătește torturi, prăjituri și cozonaci din ingrediente naturale.

Povestea sa a rămas una dintre cele mai emoționante din istoria formatului, deoarece participarea la concurs nu a avut ca obiectiv celebritatea, ci accesul la tratamentul care îi putea salva soțul.

„Dansez pentru Tine” revine la Pro TV

La 20 de ani de la lansare, „Dansez pentru Tine” urmează să revină la Pro TV. Emisiunea a debutat în 2006 și a fost difuzată timp de șapte ani, ajungând la un total de 14 sezoane.

De-a lungul anilor, formatul a adus împreună vedete și concurenți obișnuiți care au luptat pentru îndeplinirea unor obiective importante din viața lor. Multe dintre poveștile prezentate au avut în centru probleme medicale, situații financiare dificile sau visuri care păreau imposibil de realizat.

Printre câștigătorii celor 14 sezoane s-au numărat Alex Velea și Cristina Stoicescu, Andreea Bălan și Petrișor Ruge, Jean de la Craiova și Sandra Neacșu, dar și Ilinca Vandici și Răzvan Marton, ultimii mari câștigători ai competiției.

CITEŞTE ŞI: Îl mai recunoști? Cum arată astăzi Andrei Ștefan, fostul câștigător „Dansez pentru tine”

E oficial: Dansez pentru tine revine! Anunțul oficial făcut de Pro TV