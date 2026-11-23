Deși este subiectul principal de la Insula Iubirii prin infidelitatea sa și povestea cu ispita Gabriella, Prințul Marco încearcă să pună lumina reflectoarelor pe alți colegi din emisiune. Soțul Biancăi Ghiurcă nu mai ține cont de nimic și lansează acuzații și jigniri pe bandă rulantă la adresa unor concurenți, dar și a unor ispite. Cea mai recentă „victimă” a fost Eduard. După ce a fost jignit de Marco, pilotul de la Insula Iubirii a venit și el cu o replică. L-a făcut pe concurent „gorobete”. Ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt?

Prințul Marco pare că vrea să ia la bani mărunți pe toată lumea de la Insula Iubirii. Puțini sunt cei care au scăpat de ironiile și jignirile sale. Concurentul Insula Iubirii pare că se ocupă doar cu atacuri la adresa altor persoane, iar recent Eduard a intrat în vizor. Marco s-a dezlănțuit la adresa pilotului și a spus numeroase lucruri.

Ce înseamnă „gorobete”

După seria de atacuri lansate de Prințul Marco, Eduard a reacționat în mediul online. Acesta i-a oferit un răspuns scurt concurentului, iar un cuvânt din discursul său a atras atenția. Este vorba despre cuvântul „gorobete”.

„S-a găsit gorobetele ăsta de la emisiune să mă jignească pe mine și să zică că n-aș fi dat banii înapoi. Păi ce crezi? Aceleași camere l-au filmat pe el când bâzâia. Eu zic că au surprins și momentul când am dat banii înapoi. A, și încă ceva! Fă, frate, ceva cu țâțele alea, că… Mergem la porumb mâine, poimâine”, a fost replica lui Eduard.

Ei bine, cuvântul „gorobete” a ridicat câteva semne de întrebare pentru unii. Deși acest cuvânt nu este înregistrat în dicționarele generale este destul de răspândit. Cuvântul face parte din argoul și limbajul familiar românesc și este folosit de obicei cu sens peiorativ.

În Dicţionarul de argou al limbii române (din 2006) al lui George Volceanov, cuvântul gorobete este definit ca „persoană credulă, ușor de înșelat sau furat“. De asemenea, acest cuvânt poate apărea ca apelativ generic, adesea cu nuanță ironică sau depreciativă, similar cu „tip” ori „individ”, în funcție de context.

Și Eduard a folosit cuvântul într-o notă ironică, arătându-și disprețul pentru Prințul Marco. Cert este că și între cei doi s-a aprins un război, iar pilotul pare să nu fie ultima „victimă” a lui Marco.

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Foto: Instagram, captură Antena 1