Iaki, hotelul lui Gică Hagi din Mamaia se bucură de un succes absolut. În fiecare an se cazează mii de turiști, inclusiv străini. De curând, un coreean și iubita lui s-au dus pe litoralul românesc, iar la plecare a lăsat o recenzie neașteptată hotelului selecționerului echipei naționale.

Hotelul a fost deschis în anul 2002, iar în 2025 aripa istorică a trecut printr-un proces de modernizare. Exclusivitatea și beneficiile puse la dispoziție adună în fiecare an mii de turiști din toată lumea. Un coreean s-a declarat mulțumit de șederea pe care a avut-o la cazarea lui Gică Hagi din Mamaia. Acesta a petrecut câteva zile alături de iubita lui, iar la final a oferit o recenzie incredibilă. Bărbatul a punctat micul dejun și minusurile de la ședere.

Ce recenzie a lăsat turistul coreean la hotelul lui Gică Hagi

Hotelul Iaki al lui Gică Hagi are numeroase spații exterioare, inclusiv o terasă modernă. Cazarea este dotată cu piscine exterioare, plajă privată și un bar. De asemenea, are o capacitate totală de 122 de camere și apartamente, punând la dispoziție mai multe opțiuni de cazare. În plus, selecționerul echipei naționale a optat pentru trei tipuri de restaurante, astfel turiștii au parte de diversitate. Coreeanul a lăsat o recenzie generoasă la finalul șederii sale.

El și iubita lui s-au arătat mulțumiți de serviciile oferite. Acesta a spus că „Micul dejun este uimitor”, iar la secțiunea de minusuri a scris că „Nu există”. Mai mult decât atât, turistul a adăugat la recenzie că „Vreau să merg din nou”, semn că s-a simțit bine la Iaki. Pe de altă parte, deși a stabilit că nu are niciun aspect de comentat, bărbatul a acordat hotelului lui Gică Hagi doar nota 9, în loc de 10.

Părerea unui alt turist

În sezonul estival 2026, hotelul a fost plin până la refuz de turiști. Chiar și așa, un alt turist a lăsat o părere pe platforma Booking. Acesta a fost dezamăgit de mâncarea servită, de mobilierul vechi și de covoarele murdare. Englezul a povestit despre experiența sa neplăcută la Iaki.

„Mobilă veche, covoare vechi și murdare, canapeaua din cameră era deteriorată și nu se putea dormi bine. O experiență foarte proastă la micul dejun. Dacă unele dintre produsele alimentare s-au terminat, trebuie să solicitați personalului înlocuirea acestora. Dar lor nu le pasă. Nu era pâine, nici roșii, nici ouă, recipientele de lapte erau goale, nici lămâi. Am întrebat personalul: cum este posibil ca la un hotel de 4 stele turiștii să ceară înlocuirea produselor? Mi s-a spus să aștept, dar problema nu s-a rezolvat nici după 20 de minute. Nu le păsa. Când i-am întrebat din nou, nu au răspuns, așa că a trebuit să mă duc să mă plâng managerului. Am stat la masă timp de 30 de minute, așteptând pâine, ouă, roșii, lapte. Personalul ar trebui să lucreze într-un hotel de 1 stea, nici măcar acolo”, arată recenzia.

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