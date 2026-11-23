Răzvan Fodor a avut parte de un moment neașteptat în piață. El a povestit totul în mediul online, iar experiența l-a amuzat și întristat în același timp. Prezentatorul TV și actorul a fost recunoscut de una dintre vânzătoare, însă replica ei l-a surprins.

Răzvan Fodor este un gospodar în adevăratul sens al cuvântului. Acesta merge adesea în piață, iar cea mai recentă vizită l-a surprins. Soțul Irinei Fodor a avut o discuție cu una dintre vânzătoare care avea roșii apetisante. Atunci când bătrâna i-a spus că sunt cultivate în propriul solar, actorului nu i-a venit să creadă. De aici a pornit o discuție serioasă, care l-a pus pe gânduri pe Răzvan. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Răzvan Fodor, întâmplare neașteptată în piață

Actorul a povestit pe pagina sa de socializare că atunci când a văzut cât de bine arătau roșiile nu îi venea să creadă. Cu atât mai mult a fost surprins în momentul în care a aflat că provin de la solarul bătrânei. Pentru a se convinge că vânzătoarea îi spune adevărul, femeia „s-a jurat”.

„M-am dus până la piață. Am eu combinațiile mele, nu știți voi, cu babele mele, unde mă duc și mai găsesc niște trufandale, niște roșii bune, niște legume bune. Babe pe care le știu, mămăi pe care le știu de ani de zile, cu legume bune. Ajung la această mămăiță pe care o știu. Bă, eu știu cum arată o mămăiță. Deci știu cum sunt mămăile, da? Alea cu năframă în cap, gârbovite, tot timpul cu o vorbă frumoasă și caldă la ele. Una dintre ele e această mămăiță. Mă duc la ea, văd că are roșii. Și avea niște roșii foarte frumoase acum, iar câteva, două dintre ele, erau tăiate, ca să vezi cum sunt la interior. Uite așa mă minunez și zic: «Bre, de unde sunt roșiile astea, care arată tare bine și miros bine?» Și ea zice: «De la mine din solar». Dau stop și revin. «De la mine din solar», zice. Mă uit așa și zic: «Bre, sigur sunt de la mata din solar? Arată tare bine». Și bătrâna zice: «Domnule, mă jur pe puterea mea».”, a povestit Răzvan Fodor.

Cum a reacționat Răzvan Fodor

Replica bătrânei din piață l-a pus pe gânduri pe Răzvan Fodor. Acesta a fost curios să afle de unde a învățat femeia să formuleze un astfel de răspuns, iar ea a explicat că de la nepoții ei care folosesc platforma TikTok.

Actorul și prezentatorul TV a subliniat în mediul online că manelele și aplicațiile de acest fel nu doar că îi afectează pe tinerii din ziua de azi, dar îi schimbă și pe cei mai în vârstă.

„Îi zic: «Mamă, mamaie, de unde ai vorbele astea?» Ea, un pic stânjenită așa, zice: «Eh, de pe la nebunii ăștia ai mei de nepoți». Din respect pentru ea, că are o vârstă, îmi venea să-i zic: «Mamaie, să-ți iei nepoții…» Bă, nene, bă, ce v-a făcut, bă, maneaua, bă, băi copii, bă, ce v-a făcut maneaua cu TikTok-ul? Bă, se alege praful de voi, mânca-v-aș gura voastră! I-ați nenorocit și pe ăștia bătrâni. Nu se mai poate face nimic, dar i-a luat puterea la bătrână, bă! Foarte dureros, dar mă rog, cine sunt eu să judec? Vă pupă Fodor, bă! Aveți grijă de puterea voastră!”, a completat el.

VEZI ȘI: Povestea de amor care l-a lăsat mut de admirație pe Cătălin Oprișan: „Pentru mine, domnul Fodor este pe un piedestal”

Serialul „Băieți buni” revine cu forțe proaspete! Răzvan Fodor dezvăluie ce se întâmplă în noua producție: „Am primit și un cuțit în mine!”