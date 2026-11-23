Ultima săptămână din noiembrie aduce o răcire accentuată a vremii în toată țara. Meteorologii anunță precipitații sub diverse forme, intensificări ale vântului și condiții de viscol la altitudini mari, iar spre finalul săptămânii există posibilitatea apariției unui nou val de ninsori în unele regiuni din sudul țării.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizările pentru perioada 23-29 noiembrie, în contextul traversării României de un ciclon format în Marea Adriatică. Fenomenul aduce ploi, lapoviță și ninsoare, iar la munte rafalele de vânt pot ajunge la 120 km/h. Temperaturile vor coborî treptat sub valorile normale pentru această perioadă.

Ciclonul din Marea Adriatică aduce precipitații în întreaga țară

Răcirea vremii este asociată cu deplasarea rapidă a unui ciclon format în Marea Adriatică, fenomen care va influența condițiile meteorologice din toate regiunile României.

„Țara noastră va fi traversată foarte rapid de un ciclon care s-a generat în Marea Adriatică”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM.

Pe măsură ce temperaturile scad, ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, în special în nordul țării și în zonele montane.

Informarea meteorologică actualizată este valabilă până marți, 24 noiembrie, la ora 20:00. În zonele montane și în nordul Moldovei se vor semnala predominant ninsori. În Maramureș, Transilvania și în regiunile deluroase vor apărea precipitații mixte, în timp ce în restul țării sunt așteptate în principal ploi.

La munte, stratul de zăpadă ar putea ajunge la 10-20 de centimetri, iar izolat cantitățile pot fi mai însemnate. În unele zone deluroase din centrul și nordul țării se poate depune un strat de 2-6 centimetri.

Viscol puternic în Carpații Meridionali și de Curbură

Cele mai severe fenomene sunt prognozate la altitudini de peste 1.700 de metri, în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, unde sunt în vigoare avertizări de viscol.

Codul portocaliu este valabil în intervalul 23 noiembrie, ora 10:00 – 24 noiembrie, ora 10:00. În zonele vizate, vântul va sufla cu rafale de 100-120 km/h, iar vizibilitatea poate scădea sub 50 de metri.

După expirarea avertizării portocalii, meteorologii mențin un cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și local în Carpații Orientali, până marți seara.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în zonele joase ale țării. În Oltenia, Muntenia, Transilvania, Moldova și Dobrogea, rafalele pot atinge viteze de 50-70 km/h.

Temperaturi apropiate de pragul înghețului la mijlocul săptămânii

Scăderea temperaturilor va continua și în zilele următoare. În nordul Moldovei, maximele ar putea coborî până la minus 1 sau zero grade, în timp ce în celelalte regiuni valorile maxime nu vor depăși, în general, 7 grade.

„Spre jumătatea săptămânii este posibil să înregistrăm maxime care să nu mai depășească 7 grade, să pornească de la minus 1 sau 0 grade în partea de nord a Moldovei”, a spus meteorologul.

În depresiuni, temperaturile minime pot coborî până la minus 8 grade.

Potrivit prognozelor, vremea rece se va menține pe parcursul mai multor zile, inclusiv în weekend.

„Deci o săptămână care poate aduce primele aspecte de iarnă nu numai în zonele de munte, ci și în zonele joase. Și din păcate, vremea rece este foarte posibil să se mențină inclusiv în weekendul următor”, a avertizat Florinela Georgescu.

Noi ninsori posibile în Oltenia și vestul Munteniei

Meteorologii urmăresc evoluția unui al doilea ciclon care ar putea ajunge în România dinspre sud-vest în a doua parte a săptămânii.

Acesta ar putea aduce un nou episod de precipitații pe fondul temperaturilor scăzute, inclusiv sub formă de ninsoare în regiunile sudice.

Pentru zilele de joi și vineri, cele mai mari șanse de ninsoare sunt estimate în Oltenia și în vestul Munteniei. Cantitățile de precipitații și extinderea fenomenelor vor depinde de traiectoria ciclonului.

„Oltenia pare a fi zona care joi, vineri să aibă probabilitate mare de precipitații sub formă de ninsoare, dar chiar și partea de vest a Munteniei”, a declarat Florinela Georgescu.

În perioada următoare, condițiile meteo vor varia semnificativ de la o regiune la alta, cu ploi, lapoviță, ninsoare și viscol la altitudini mari, în timp ce meteorologii vor actualiza avertizările în funcție de evoluția fenomenelor.

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