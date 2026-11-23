Un ciclon mediteranean va aduce o masă de aer polar în România, iar primele ninsori ar putea ajunge inclusiv în București, nu doar la munte. Încă de la începutul lunii decembrie, temperaturile ar putea scădea până la -10 grade Celsius.

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Începând de marți, 24 noiembrie, o masă de aer rece se va resimți în întreaga țară, iar temperaturile vor coborî până la -1 grad. Temperaturile vor rămâne scăzute pe tot parcursul săptămânii, iar ninsorile ar putea apărea și în regiunile mai joase din partea de nord a Moldovei și nordul Transilvaniei, nu doar la altitudini înalte.

Ciclonul mediteranean va aduce ninsori în România

Ciclonul care va ajunge în România s-a format în Marea Adriatică, iar procesul este asociat și cu o răcire a vremii, apariția ninsorilor. La altitudini mari de 1.700 de metri, vântul va bate cu putere, cu rafale ce depășesc 120-140 km/h viscolind ninsoarea. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în a doua partea a săptămânii, între -8 și -10 grade Celsius în estul Transilvaniei. Vremea rece ar putea persista inclusiv weekendul următor.

„Din punct de vedere meteorologic vorbim de iarnă în zona montană, dar și în zonele deluroase, chiar și în zonele mai joase din partea de nord-est a țării, respectiv în nordul Moldovei, acolo unde pe parcursul nopții și pe parcursul zilei de azi ninsorile vor continua. La munte, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vântul va bate cu putere și vorbim de rafale care să depășească 120–140 km/h viscolind ninsoarea, iar în zonele mai joase rafale de 40–60 km/h. Treptat, nu excludem ca și în zonele centrale și nordice ale țării, respectiv în Maramureș sau în Transilvania, precipitațiile sub formă lichidă să se transforme în ninsori, pentru că masa de aer rece, începând de astăzi, va determina scăderea regimului de temperaturi, în special în partea de vest, nord și centru a țării, acolo unde maximele zilei de azi nu vor mai depăși 4–5 grade, în timp ce în sud vor mai fi posibile valori de 10 grade Celsius, chiar și în Capitală. Însă de mâine, masa de aer rece se va resimți în întreaga țară, astfel încât maximele zilei de mâine să fie cuprinse între -1 grad până la cel mult 6–7 grade, iar minimele să devină preponderent negative. Cele mai coborâte valori spre -8, -10 grade din a doua parte a săptămânii fiind de așteptat în estul Transilvaniei, până la -2 grade pe litoral,” a explicat Elena Mateescu pentru Digi24.

Luni, 23 noiembrie, ANM a emis o avertizare de cod portocaliu și cod galben de viscol puternic, ninsori viscolite și ploi însemnate cantitativ, valabilă până marți, 24 noiembrie. Este cod portocaliu de viscol în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, la altitudini de peste 1.700 de metri.

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