Leonard Miron a dezvăluit cum a reușit să slăbească 60 de kilograme după ce în trecut cântărea 120 kg. Fosta vedetă TVR a povestit la Dan Capatos Show cum a reușit această transformare spectaculoasă. Acesta a ales o intervenție chirurgicală în Turcia, după ce alte variante nu l-au convins. Leonard Miron a dezvăluit cât a costat operația și ce schimbări alimentare respectă acum. CANCAN.RO are toate detaliile în exclusivitate!

Leonard Miron a povestit că ajunsese la 120 de kilograme, într-o perioadă dificilă pentru sănătatea sa. Fostul prezentator a trecut printr-un cancer pancreatic, pe care spune că l-a tratat. În timpul pandemiei, acesta a suferit și un preinfarct. Obiceiurile alimentare și pasiunea pentru gătit contribuiau la stilul său de viață. La un moment dat, Miron a realizat că avea nevoie de o schimbare majoră. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu ajunsesem la 120 kg. Am avut un cancer de pancreas, pe care l-am tratat și analizele sunt la locul lor. În pandemie am făcut un preinfarct și ajunsesem… nici măcar 5XXL nu mă mai încăpea. Mie îmi place să gătesc, mie îmi place să mănânc, să beau, să-mi trăiesc viața. Și am zis: «Nu!» La sală ajung dacă mă duce uberul la adresa greșită. Atunci am zis că trebuie făcut ceva drastic.”

De ce a ales operația de micșorare a stomacului în Turcia

Înainte de intervenție, Leonard Miron s-a documentat și a analizat mai multe variante. Acesta a luat în calcul banda gastrică și balonul gastric, însă nu i-au inspirat suficientă încredere. În cele din urmă, a descoperit o companie din Turcia care oferea pachete medicale. Pachetul din Turcia l-a costat aproximativ 4.000 de euro.

„Am încercat să văd varianta de bandă gastrică, de balon și așa mai departe. Nu mi-au inspirat încredere. Și atunci am găsit o companie în Turcia, care oferă un pachet turistic pentru cei din UK, și m-am dus. Crede-mă că nu am avut absolut nicio problemă. Am avut încredere. Am zis că, dacă nu am încredere, înseamnă că nu o să fac niciodată. Se numește gastric sleeve. Din stomacul ăsta s-a scos o mare parte. Este foarte important să te ții de regim după. Eu nu mai beau nimic acidulat. Nu mai pot să mănânc roșii, de exemplu, că sunt acide, nici citrice. Eu nu mai pot să beau șampanie.”

Cum mănâncă acum și cum și-a menținut greutatea

Leonard Miron a declarat că nu se înfometează și nu renunță complet la alimentele preferate. Secretul constă în porții mici, mese dese și un ritm lent. De asemenea, încearcă să evite pastele și orezul.

„Chiar mănânc ce vreau, când vreau. În rest, mănânc orice. Încerc să evit pastele și orezul. Mănânc foarte puțin și des. Dacă mă scoți la masă, la restaurant, e și ieftin, că mănânc de la tine din farfurie. Dacă vreau să mănânc tot ce am în farfurie, stăm la masă cam o oră, o oră și jumătate.”

Leonard Miron a slăbit 60 de kilograme și își face analizele la trei luni

Transformarea este una impresionantă: de la 120 de kilograme, Leonard Miron a ajuns la aproximativ 60. Fostul prezentator susține că își monitorizează atent sănătatea și își face analizele periodic. Potrivit acestuia, medicul său este surprins de rezultatele analizelor.

„Deci, de la 120 la 60. Sper să-i liniștesc pe cei care se întreabă. Eu îmi fac analizele foarte des, o dată la trei luni. Medicul meu este încă uimit de faptul că colesterolul este la valoarea ideală. Toate constantele biochimice sunt absolut perfecte. Sunt sănătos. Deci nu am absolut nicio problemă. Dorm foarte bine.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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