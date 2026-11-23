Vineri, 21 noiembrie, au avut loc alegerile pentru dream date-ul de la Insula Iubirii. În timp ce ispitele masculine puneau al punct ultimele strategii, Bianca Iotu, Nattasha Black și „Prințesa” lui Marco se gândeau cum să scape de întâlnirea de 24 de ore în compania ispitelor.

Insula Iubirii se apropie de final, iar alegerile pentru dream date le-au dat bătăi de cap unora dintre fete. După ce „zarurile au fost aruncate”, concurentele au avut o discuție liberă și sinceră, curioase să afle pe cine vor alege pentru ultimul date. Claudia o întreabă pe Bianca:

Claudia Ion: – Ce faci cu dream date-ul? Ce vrei să faci? Bianca Iotu: – Dacă pot să refuz, refuz. Nattasha: Păi, numai ei pot să refuze. Bianca Iotu: Atunci, să refuze. Nattasha: Cine e un pic cu cap, refuză. Ce să fac eu la dream date, să te bat 24 de ore? Claudia Ion: La mine nu refuză. Nattasha: Eh.. nu la tine…. Bianca Ghiurcă: Dar nu vorbeam de tine.

Cu cine pleacă băieții la dream date-ul de 24 de ore

Așa cum și-au dorit, Bianca Ioțu și Bianca Ghiurcă au fost refuzate de Narcis și Alberto, urmând să rămână în vilă, în timp ce Claudia și Nattasha au fost acceptate de către pilotul Eduard și Daniel. După încheierea alegerilor pentru Dream Date, concurenții și ispitele s-au îmbrățișat. Pentru Bianca Iotu, momentul a fost unul dificil, după ce Narcis Bujor nu i-a acceptat invitația. În timp ce îl îmbrățișa pe Narcis, Bibi i-a mărturisit că este pe punctul de a izbucni în lacrimi: „Nu mă mai ține așa că plâng”, i-a spus Bianca Iotu.

„Am vrut să fiu prezent lângă ea atât timp cât prezența mea îi face bine, simt că, dacă voi continua, îi voi face mai mult rău decât bine și nu pot face asta. Înseamnă că nu voi merge la acest Dream Date, din păcate. Și sper că ea înțelege de ce”, a declarat Narcis.

„Înseamnă că s-a terminat povestea”, i-a spus Bianca, însă ispita i-a răspuns: „Nu s-a terminat povestea. Abia acum începe, e povestea ta”.

În paralel, pe insula băieților, alegerea partenerilor pentru dream date au decurs ceva mai firesc: Ionuț Mocăniță va petrece cele 24 de ore în compania Andrușcăi, Remi cu Daniela și Lorenzo cu Frankie. După alegerea partenerilor, seara s-a terminat cum nimeni nu s-ar fi gândit: cu o serie de ceremonii ale focului în care Claudia Ion a ajuns față în față cu Andrușca, „Prințesa” cu ispita Gabriella și Mocăniță cu pilotul Eduard.

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