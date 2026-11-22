Tensiunile de la Insula Iubirii par să nu se fi încheiat odată cu filmările, iar conflictele dintre foștii participanți continuă să iasă la iveală. După schimbul de replici pe care l-a avut cu Prințul Marco, Frankie pare să fi îndreptat criticile și către Gabriella. De această dată, concurenta a făcut câteva afirmații acide, în care a vorbit despre experiența trăită în emisiune și despre felul în care unele persoane ar fi ales să se comporte pe insulă.

Totul a pornit de la o serie de remarci în care Frankie a vorbit despre parcursul său în competiție, dar și despre timpul pe care l-a petrecut cunoscându-i pe ceilalți participanți. Fără să ofere un nume în mod direct, aceasta a făcut referire la persoane care, în opinia sa, ar fi preferat să își petreacă timpul în dormitor, în loc să profite de experiența emisiunii pentru a interacționa și a descoperi mai multe despre cei din jur.

Frankie întoarce armele și împotriva Gabriellei

Deși nu a menționat explicit despre cine vorbește, formulările folosite de Frankie au atras atenția, mai ales în contextul conflictelor recente. Astfel, există posibilitatea ca aluziile să o vizeze pe Gabriella, cu care concurenta pare să nu mai fie în relații prea bune. Dacă până acum discuțiile s-au concentrat în special asupra neînțelegerilor cu Prințul Marco, situația pare să fi luat o nouă turnură. Știm deja că Marco a întreținut relații intime de mai multe ori cu Gabriella și se pare că filmulețul postat de ispită duce spre acolo.

Frankie a ținut să scoată în evidență faptul că a participat la numeroase întâlniri în cadrul emisiunii și că a avut ocazia să stea de vorbă cu aproape toată lumea. În viziunea sa, această experiență i-a permis să observe comportamentele celorlalți, să le înțeleagă intențiile și să își formeze propriile păreri despre fiecare participant. Prin comparație, concurenta a sugerat că nu toată lumea ar fi fost interesată de aceleași lucruri.

„Ești doar o babă, nu te-a vrut nimeni. Da, ce proastă sunt că am mers la o emisiune TV unde sunt persoane care trebuie să facă sex pentru screen time, iar eu trebuie doar să deschid gura. Foarte nasol că am mers la 8 date-uri din 10 și am avut timp să vorbesc cu toată lumea, să descos pe toată lumea și să-mi dau seama de cum e fiecare, când puteam doar să stau în dormitor călare. Foarte, foarte dezamăgită sunt.”, a spus Frankie.

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