Frankie este cunoscută pentru comentariile acide pe care le-a făcut atât în timpul filmărilor din Thailanda, la testimoniale, cât și după revenirea în țară. Dacă pe insulă Ionuț Mocăniță s-a numărat printre concurenții care au intrat în vizorul ispitei, de această dată, atenția sa s-a îndreptat către un alt subiect care a stârnit discuții în mediul online. Mai exact, Frankie a intervenit în apărarea Gabriellei, după ce mama Biancăi Ghiurcă a făcut un comentariu ironic la adresa brunetei care l-a sedus pe Prințul Marco.

După încheierea experienței din Thailanda, Gabriella a fost invitată în platoul Antena Stars. Astfel, ispita a vorbit despre interacțiunea pe care a avut-o cu Marco în timpul emisiunii. Apariția sa televizată a readus în atenția publicului povestea dintre cei doi, dar și momentele în care bruneta și concurentul au petrecut timp împreună, chiar dacă acesta este căsătorit cu Bianca Ghiurcă.

La scurt timp după apariția Gabriellei, o postare despre aceasta a atras mai multe reacții în mediul online. Printre persoanele care au ales să comenteze s-a numărat și mama Biancăi Ghiurcă. Aceasta a avut o remarcă ironică la adresa ispitei, făcând referire la apropierea ei de bărbații pe care îi întâlnește.

„Da, ea se conectează mereu și oriunde de bărbați”, a scris mama Biancăi, referindu-se la Gabriella.

Frankie sare în apărarea Gabriellei

Comentariul nu a trecut neobservat. Prin urmare, Frankie a ales să își exprime public nemulțumirea în cadrul unui live pe rețelele de socializare. Ispita a reacționat după ce a văzut că mama Biancăi a criticat-o pe Gabriella și a atras atenția asupra faptului că, în opinia sa, și Marco ar trebui să fie tras la răspundere pentru comportamentul avut în emisiune.

Mai exact, Frankie a considerat că nu este corect ca toate criticile să se îndrepte către Gabriella, în condițiile în care Marco era cel căsătorit și, implicit, avea responsabilitatea de a respecta relația cu Bianca. Aceasta a subliniat că mama concurentei ar fi trebuit să aibă o reacție și la adresa ginerelui său, nu doar la adresa ispitei care a intrat în contact cu acesta.

„Am văzut că mama Biancăi a avut de comentat la adresa Gabriellei. La adresa lui nu are de comentat?! După ce că și-a înșelat nevasta la TV, nu i se pare că e nasol să o ia și la mișto? În primul rând, nu a marcat el, a marcat Gabriella. Eu l-am lăudat pe Marco că este asumat și își recunoaște sentimentele, dar doar pentru că ești asumat nu înseamnă că ceea ce faci este corect sau moral față de nevasta ta”, a spus Frankie în timpul live-ului.

Ce a deranjat-o, de fapt, pe ispită

Frankie nu consideră că Gabriella ar trebui să fie singura persoană criticată pentru apropierea de Prințul Marco. Aceasta a făcut trimitere la responsabilitatea pe care concurentul o avea în calitate de soț al Biancăi. Mai mult, faptul că și-a recunoscut sentimentele față de ispită nu înseamnă automat că acțiunile sale au fost corecte.

De altfel, Frankie a precizat că l-a apreciat pe Marco pentru faptul că și-a asumat ceea ce a simțit și nu a încercat să ascundă sentimentele. Cu toate acestea, ispita a ținut să facă o distincție clară între asumare și moralitate. Ea a explicat că sinceritatea nu justifică un comportament care poate răni partenerul de viață.

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