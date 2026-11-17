Frankie, ispita din sezonul 10 Insula Iubirii, se pregătește să treacă, din nou, pragul cabinetului medicului estetician. Se pare că aceasta este acum nemulțumită de o parte a corpului său și se gândește serios să rezolve acest lucru. Recent, ispita a mărturisit că până acum are la activ trei intervenții estetice și ar vrea să mai facă încă un pas.

Frankie este una dintre ispitele care au atras atenția la Insula Iubirii, iar acum se bucură de o comunitate mare de fani. Cum este o fire deschisă, aceasta nu s-a sfiit să răspundă curiozităților internauților, iar printre altele a spus adevărul și despre operațiile estetice pe care le-a bifat până acum. Mai mult, ispita a mărturisit că intenționează să mai adauge încă una pe listă.

Frankie plănuiește o nouă operație estetică

Recent, Frankie a răspuns curiozităților urmăritorilor din mediul online, iar printre altele a vorbit și despre intervențiile estetice la care a apelat. Ispita a mărturisit că are la activ trei operații estetice. Este vorba despre un implant mamar, cat eye și BBL. Intervenția de care este cea mai mulțumită este cea de mărire a feselor.

Însă, în ceea ce privește implantul mamar, nu poate spune același lucru. Frankie a mărturisit că a apelat la această intervenție după ce a devenit mamă. La acea vreme, ispita era foarte slabă și nu era mulțumită de sânii ei, așa că a cerut ajutorul medicului estetician pentru a rezolva problema.

Dar acum, când ispita a reușit să ajungă la o greutate normală și implicit sânii ei au mai crescut, Frankie spune că nu mai este mulțumită de implant. Consideră că bustul este prea mare, așa că se gândește serios să renunțe la implanturile mamare.

„Clar BBL (n.r. operația care a făcut cea mai mare diferență). Eu mă gândesc să îmi scot implantul mamar pentru că eram foarte slabă atunci când mi l-am făcut și nu aveam sâni deloc. Iar atunci când mi-am revenit cu greutatea, au devenit mult prea mari pentru gusturile mele, dar BBL-ul îl ador”, a mărturisit Frankie, în mediul online.

Deși operația de mărire a feselor i-a adus cea mai mare satisfacție, ispita a mărturisit că recuperarea a fost destul de dificilă. Din fericire, Frankie a reușit totuși să se recupereze destul de repede, iar după o lună nu a mai avut nicio problemă.

„Chiar a fost oribilă recuperarea, dar nu a durat mult. În două săptămâni eram deja umană. Într-o lună revii la viața ta normală. Aș repeta experiența”, a mai spus Frankie.

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Foto: Instagram