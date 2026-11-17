Nicoleta Luciu continuă să își pună fanii pe gânduri cu postările pe care le publică în mediul online. Deși nu a făcut nicio declarație oficială despre o posibilă despărțire de Zsolt Csergo, mesajele cu subînțeles distribuite în ultima perioadă au alimentat speculațiile privind situația mariajului lor.

Recent, actrița a publicat un videoclip însoțit de un mesaj despre suferință, lacrimi și dezamăgire, care nu a trecut neobservat de urmăritori. Mai mult, internauții au început să îi transmită mesaje de încurajare, sugerându-i că, uneori, trebuie să accepți că anumite lucruri nu mai funcționează.

Nicoleta Luciu, mesaj cu subînțeles despre suferință

După o perioadă în care a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în atenția publicului. Actrița este din nou prezentă în mediul online, acolo unde publică videoclipuri pe TikTok, intră în live și le împărtășește urmăritorilor diferite momente din viața sa.

De această dată, însă, nu proiectele profesionale au atras atenția, ci mesajele pe care vedeta a ales să le transmită. Recent, Nicoleta a publicat un videoclip însoțit de o frază care a stârnit numeroase reacții:

„Oricine te-a făcut să vorbești cu Dumnezeu în lacrimi, se va îneca cu ele într-o zi”.

Mesajul, cu o puternică încărcătură emoțională, a fost rapid remarcat de internauți, mai ales în contextul speculațiilor care circulă de ceva vreme despre relația sa cu omul de afaceri Zsolt Csergo.

Secțiunea de comentarii nu a rămas fără reacții. Urmăritorii au început să îi transmită mesaje de susținere, încurajând-o să fie puternică și să accepte schimbările din viața personală. Unii dintre aceștia au lăsat să se înțeleagă că, dacă anumite lucruri nu mai funcționează, poate că este momentul ca vedeta să meargă mai departe.

Un alt mesaj despre iubire a atras atenția fanilor

Nu este singura postare care a ridicat semne de întrebare. Cu doar câteva zile înainte, Nicoleta Luciu a distribuit un alt mesaj, de această dată despre iubire, respect de sine și limitele pe care nu ar trebui să le depășească nimeni într-o relație.

Ideea transmisă de vedetă era aceea că o persoană nu trebuie să se umilească în fața nimănui. Atunci când sentimentele sunt sincere, acestea vin natural, fără rugăminți, compromisuri dureroase sau gesturi prin care cineva ajunge să își piardă demnitatea.

Deși Nicoleta nu a menționat numele soțului său și nici nu a precizat că postările ar avea legătură cu viața de cuplu, urmăritorii au început să facă tot felul de conexiuni.

Nicoleta Luciu și Zsolt Csergo, împreună de peste două decenii

Nicoleta Luciu și omul de afaceri Zsolt Csergo formează un cuplu de peste 20 de ani. În 2012 au decis să își oficializeze relația. Cei doi au împreună patru copii. De-a lungul timpului au preferat să își țină viața de familie departe de ochii curioșilor.

În ultimii ani, actrița s-a retras în mare parte din televiziune și s-a concentrat asupra familiei. Recent,ea a început să fie tot mai activă în spațiul public, inclusiv prin intermediul proiectelor online.

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