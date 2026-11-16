Liviu Vârciu tună și fulgeră după ce i s-a spart parbrizul pe Centura Bucureștiului: „Nu ar trebui să ne plătească și nouă statul?!”

Liviu Vârciu a trecut printr-o nouă experiență neplăcută în trafic și și-a exprimat nemulțumirea în mediul online. Prezentatorul TV a dezvăluit că parbrizul mașinii sale a fost avariat în timpul deplasării și susține că nu este pentru prima dată când se confruntă cu o astfel de situație. Vizibil iritat, acesta a lansat un mesaj dur la adresa autorităților și a ridicat problema costurilor tot mai mari suportate de șoferii români.

Într-un clip publicat pe Instagram, Liviu Vârciu le-a arătat urmăritorilor paguba suferită și s-a întrebat dacă statul nu ar trebui să îi despăgubească pe conducătorii auto atunci când astfel de incidente sunt provocate de condițiile de pe drumurile publice. Vedeta a amintit și de taxele pe care șoferii sunt obligați să le plătească anual, susținând că acestea nu se reflectă întotdeauna în calitatea infrastructurii.

Liviu Vârciu, nemulțumit după incidentul din trafic

Liviu Vârciu a povestit că parbrizul mașinii sale a fost spart în timpul unei deplasări și a filmat imediat avaria pentru a le arăta urmăritorilor prin ce a trecut. Prezentatorul a spus că astfel de incidente s-au repetat de mai multe ori de-a lungul anilor și că este deja a patra mașină din familie care ajunge în aceeași situație.

„Mi-au spart parbrizul. POC! Ia uitați-vă. Am și eu o întrebare. Nu ar trebui să ne plătească și nouă statul? La cât s-a scumpit acum? Rovinietă, asigurare, înmatriculare, 14 milioane, 15 milioane, 20 de milioane. Nu ar trebui să… Bă, s-a spart pe drumurile pe care noi mergem în România, cu pietre și cu centura pe care nu o mai fac niciodată. Să ne dea banii, mă. E a patra mașină pe care o avem, cu care se întâmplă treaba asta. Nu putem să-i dăm judecată pe nesimțiții ăștia, cu taxele lor cu tot?”, a spus Liviu Vârciu pe Instagram.

Critici la adresa infrastructurii și a taxelor plătite

În mesajul său, vedeta nu s-a limitat doar la paguba produsă mașinii, ci a adus în discuție și costurile din ce în ce mai ridicate pe care le suportă proprietarii de autoturisme. Liviu Vârciu a făcut referire la rovinietă, asigurare și taxele de înmatriculare, susținând că șoferii achită sume importante în fiecare an, fără ca problemele din trafic să dispară.

Prezentatorul consideră că incidente precum spargerea unui parbriz de la pietrele proiectate de pe carosabil nu ar trebui suportate exclusiv de șoferi. În opinia sa, autoritățile ar trebui să își asume o parte din responsabilitate atunci când astfel de situații apar pe drumurile publice.

Situații similare sunt semnalate periodic de conducătorii auto, în special pe porțiunile de drum aflate în lucru sau pe sectoarele unde carosabilul este deteriorat. Pietrele desprinse de pe șosea și proiectate de roțile altor vehicule pot provoca avarii costisitoare, cele mai frecvente fiind fisurile și spargerea parbrizelor.

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