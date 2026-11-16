Andrei Bordeianu și-a surprins urmăritorii cu ultima apariție! Ce a reușit să facă antrenorul după accident

Andrei Bordeianu a mers cu ajutorul cârjelor / Sursa foto: Colaj Cancan
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După o perioadă extrem de dificilă, marcată de suferință și recuperare, Andrei Bordeianu începe să vadă primele rezultate ale eforturilor sale. Antrenorul de fitness a făcut un pas important spre revenire. El a reușit să se ridice și să meargă din nou cu ajutorul cârjelor. Influencerul a fost imobilizat la pat în luna august a acestui an, în urma unui accident grav de motocicletă.

La doar câteva luni după ce și-a luat permisul pentru motocicletă, Andrei Bordeianu a trecut printr-o experiență care i-a schimbat radical viața. Creatorul de conținut a fost implicat într-un accident rutier extrem de grav, în urma căruia a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.

După o perioadă lungă și dificilă de spitalizare și recuperare, acesta a început să își recapete mobilitatea și să se bucure din nou de lucrurile simple, pe care înainte le considera firești.

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Andrei Bordeianu a făcut primii pași cu ajutorul cârjelor

Chiar dacă știe că drumul spre vindecare este unul lung și presărat cu provocări, influencerul nu își pierde motivația. Andrei Bordeianu este hotărât să depună toate eforturile necesare pentru a-și recăpăta independența și pentru a reveni, treptat, la stilul de viață pe care îl avea înainte de accident.

Tiktokerul a ales să împărtășească în mediul online etapele prin care trece de când a început lupta pentru recuperare. Acesta nu s-a ferit să le arate urmăritorilor nici momentele dificile din spital. El a publicat imagini chiar și atunci când se afla imobilizat la pat. De această dată, fostul concurent de la „Love Island România” a venit cu o veste încurajatoare.

După mult timp în care deplasarea fără ajutor părea imposibilă, Andrei a reușit să iasă la o plimbare în parc, folosindu-se de cârje. Schimbările fizice sunt însă vizibile, influencerul pierzând considerabil în greutate în urma perioadei dificile prin care a trecut. Cu toate acestea, el rămâne concentrat asupra recuperării și speră să își recapete treptat forma fizică de dinaintea accidentului.

„Ia vedeți, leuții mei! Nu am călcat așa bine în viața mea”, a spus Andrei Bordeianu în mediul online.

Influencerul se află în etapa de recuperare / Sursa foto: Social media

Iubita antrenorului l-a sprijinit în toată perioada

Unul dintre clipurile publicate de Andrei Bordeianu a atras și un comentariu răutăcios din partea unui urmăritor. Internautul a vrut să afle de ce iubita antrenorului nu mai apare în postările sale, mai ales după externarea acestuia. Absența partenerei din imaginile distribuite pe rețelele sociale a ridicat semne de întrebare în rândul celor care îi urmăresc activitatea.

Influencerul a ținut însă să lămurească situația și a explicat că partenera sa nu l-a părăsit. Mai mult, acesta a dezvăluit că relația lor traversa o perioadă tensionată înainte de producerea accidentului. Însă, în ciuda problemelor existente la acel moment, iubita lui i-a rămas aproape în cele mai dificile clipe.

„Mi-a fost alături și în aceste momente de cumpănă! Chiar dacă înainte de accident, situația dintre noi nu era deloc roz, a rămas lângă mine, în spatele meum ca în video. Dumnezeu și ea. Ești puiul meu, AE”, a transmis Andrei Bordeianu.

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